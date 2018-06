Während die Gäste in der ersten Halbzeit komplett neben sich standen, kombinierten sich die Wörpedorfer auf eigenem Platz zielstrebig durch die hoch stehende Buschhauser Defensive. „Wir haben in der ersten Halbzeit eine Galavorstellung abgeliefert, super kombiniert und vor dem Tor Effektivität pur gezeigt“, lobte TSG-Trainer Marco Miesner sein Team.

Andrej Wittmann konnte dagegen überhaupt nicht zufrieden sein mit dem Auftritt seiner Elf: „Wir waren im ersten Durchgang gar nicht auf dem Platz. Diesen Rückstand in der zweiten Halbzeit aufzuholen, ist natürlich schwierig.“ Nach Wiederanpfiff machten die Gäste dann zwar das Spiel, ließen aber zu viele Chancen aus, um die Partie tatsächlich noch zu drehen. Wörpedorf setzte hingegen auf Konter.

„Nach der Führung kann man so ein Ergebnis super verwalten. Wir hätten über Wedemeyer und Blanke eigentlich noch das fünfte Tor machen müssen“, berichtete Miesner. Die Tore schoss aber Buschhausen, zumindest noch deren zwei. Bonce Ciftci erzielte nach Flanke von Robin Krüger das 1:4 (70.). Erst in der Nachspielzeit traf Claas Piepenbrink wieder nach einer Flanke zum 2:4-Endstand. „Es war ein verdienter Sieg für Wörpedorf, weil sie es in der ersten Halbzeit gut gemacht haben. In der zweiten Hälfte haben sie dann clever verteidigt“, resümierte Wittmann.