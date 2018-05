Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Zufrieden trotz verpasstem Titel

Fm

Osterholz-Scharmbeck. Der VSK Osterholz-Scharmbeck schloss die Saison mit einem 2:2 gegen die SV Drochtersen/Assel ab. Bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Konkurrent TuS Bodenteich (3:0 Sieg in Altenwalde) wäre sogar der Titel möglich gewesen. Doch der VSK machte seine eigenen Hausaufgaben nicht. Er bestimmte zwar von Beginn an die Partie, wurde aber zweimal ausgekontert. Der 1:2-Anschlusstreffer von Bilal Matar praktisch mit dem Pausenpfiff setzte noch einmal zusätzliche Energie frei. In Hälfte zwei war es ein Spiel auf ein Tor, doch mehr als das 2:2 des lange verletzten Fabio van Dinther sprang für die Hausherren nicht mehr heraus. "Natürlich haben wir noch mit der Meisterschaft geliebäugelt, aber mit Platz zwei können wir auch sehr gut leben", bilanzierte VSK-Betreuer Ronald Stelling.