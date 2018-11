Für die Lilienthaler Punkte sorgten im Einzel Silke Bodendiek und Tabea Müller in den beiden Topduellen. Bodendiek fertigte im Spitzeneinzel ihre Gegnerin mit 6:4 und 6:1 ab. Noch souveräner trat die hoch motivierte Müller auf, die ihre Kontrahentin mit druckvollem Tennis 6:1, 6:3 schlug.

Beinahe hätte Britta Dietrich an Position drei sogar den dritten Einzelzähler eingefahren. Sie machte im ersten Satz aus einem 1:5-Rückstand tatsächlich noch ein 7:5, konnte in einem umkämpften Match gegen eine ebenfalls nicht aufsteckende Gegnerin dann aber nicht mehr zusetzen und verlor knapp im Matchtiebreak.

Nachdem Ute Hönnecke, Sabine Pein-Sültenfuß und Anja Dinklage-Pals in zwei Sätzen verloren hatten, ging es mit einem 2:4 in die Doppel. Hier verkürzten Bodendieck/Hönnecke dann zunächst, nachdem die Gegnerinnen nach verlorenem ersten Satz aufgaben. Doch Müller/Dinklage-Pals und Pein-Sültenfuß/Dietrich mussten sich anschließend in zwei Sätzen geschlagen geben.

Zufriedenheit trotz 3:6-Niederlage

Klassenerhalt für TCL-Damen 30

Göttinger TC - TC Lilienthal 6:3: Schindler - Bodendiek 4:6, 1:6; Mackensen - Müller 1:6, 3:6; Gatz - Dietrich 5:7, 6:4, 10:5; Kracke - Pein-Sültenfuß 6:4, 6:3; Daub - Dinklage-Pals 6:1, 6:3; Fischer - Hönnecke 6:1, 6:2; Gatz/Kracke - Bodendiek/Hönnecke 2:6 (Aufgabe Gatz/Kracke); Schindler/Fischer - Müller/Dinklage-Pals 6:4, 6:2; Mackensen/Daub - Dietrich/Pein-Sültenfuß 6:1, 6:3 (td)