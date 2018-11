FC Hagen/Uthlede II – TSV Wehdel 4:1 (2:0): Weil mit Frederick Böttjer (Urlaub) und dem verletzten Oliver Fastenrath gleich beide Torleute ausfielen, musste Oldie Jens Bolte noch einmal zwischen den Pfosten aushelfen. Die Platzherren gaben sich aber von Beginn an sehr viel Mühe, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. „Wehdel hat aber auch nicht viel nach vorne zustandegebracht“, berichtete Hagens Julian Berndt. Dank seiner drei Tore rückte Fabian Theilmann auf Position drei der Torschützenliste in der Kreisliga Cuxhaven vor. Besonders sehenswert war dabei sein Treffer zum 4:1-Endstand, als er bei einem Solo von der Mittellinie gleich vier Gegenspieler aussteigen ließ und im Anschluss unhaltbar aus 20 Metern in die linke untere Ecke abzog. „Es war ein gutes Spiel von unserer Mannschaft“, urteilte Julian Berndt.

FC Lune – SG Frelsdorf 3:3 (1:3): Mit einem haltbaren Schuss aus 25 Metern brachte Daniel Fränzel den Außenseiter bereits früh in Führung. Doch nachdem Niklas Städtler und Valerij Abramov den Spieß zugunsten des Klassenbesten umgedreht hatten, sah es zunächst sogar nach einem Kantersieg für den Ersten aus. Die Hausherren erholten sich erst gegen Ende der ersten Hälfte wieder und verzeichneten einen Lattentreffer von Oliver von Thun. Nach dem Pausentee zog sich Frelsdorf weit zurück und überließ dem Heimteam das Spiel. So stellten Henning Schmonsees und Peeke Hentschel jeweils nach einem Freistoß von Mark Brinschwitz noch den Einstand her. „Gemessen an der Anzahl der Chancen war das Ergebnis auch gerecht“, bilanzierte Lunes Vorsitzender Carl Gerken. In der Schlussphase wollten beide Teams noch den Sieg.