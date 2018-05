Mit zwei Medaillen kehrten die Schwimmerinnen und Schwimmer des TV Hambergen von den Bezirksmeisterschaften in Uelzen zurück. Leon Kahle (Jahrgang 2001) sicherte sich diese beiden bronzenen Plaketten über die 100m Brust und die 200m Rücken. Margrit Reyer von Namendorff (2001), Ida-Mathilde Reyer von Namendorff (2004) und Jorvis Ole Schnoor erschwammen sich zudem jeweils einen vierten Rang.

Einen generellen Qualitätsverlust beklagte Trainer und Betreuer Jens Klusmann bei diesen Meisterschaften, auch bei seinen Schützlingen. So konnte Leon Kahle seinen Titel über die 100m Brust aus dem Vorjahr nicht verteidigen und erreichte in 1:34,95 Minuten Platz drei. Seine Zeit von 2:51,53 Minuten über die 200m Rücken reichte zur bronzenen Medaille. Danach schwamm er die 400m Freistil, musste aber auf den Rest seines Programms verzichten, da starke Kopfschmerzen ihn nicht mehr an einen Wettkampf denken ließen.

Ida-Mathilde und Margrit Reyer von Namendorff sowie Jorvis Ole Schnoor verpassten jeweils über die 200m Brust eine Medaille knapp. „Ich hätte allen dreien die Medaille wirklich sehr gegönnt, doch ihre Jahrgänge sind sehr stark besetzt”, so Jens Klusmann.

Vor allem die ungewohnte 50m Bahn macht den Hamberger Aktiven, die nur eine 25m Bahn gewohnt sind, Probleme. „Die Eingewöhnung an die Langbahn dauert immer etwas“, berichtete Klusmann.

Katharina Jäger (2002) landete in ihrem ebenfalls sehr großen Teilnehmerfeld unter den ersten Zehn und erzielte über die 100m Rücken eine neue persönliche Bestzeit. „Auch Katharina hat sich sehr gut geschlagen und wird sicher noch öfter auf sich aufmerksam machen”, lobte Jens Klusmann und schob noch nach: „Darauf können wir beim TV Hambergen aufbauen.”