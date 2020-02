Hat Barisspor Richtung SV Azadi verlassen: Offensivkraft Bilal Matar. (Tobias Dohr)

Osterholz-Scharmbeck. „Es wird ein bisschen problematisch“, erwartet Trainer Halil Ölge in der Frühjahrsserie 2020 angesichts eines dünnen Spielerkaders mit nur 17 Akteuren Schwierigkeiten beim Fußball-Kreisligisten Barisspor. Bilal Matar (zum SV Azadi) und Hassan Matar (zum Blumenthaler SV) haben den aktuellen Tabellenzehnten zur Winterpause verlassen. Eben jener Bilal Matar steuerte in der Vorsaison noch 21 Treffer zum Barisspor-Titelgewinn in der 1. Kreisklasse Osterholz bei.

Erasmo Thelen und Malcom Michaelis zählen auch nicht mehr zum Spieleraufgebot, haben sich mit unbekanntem Ziel verabschiedet. Youssef Taha legt eine Pause ein. Mit Abdulhafid Catruat kehrte ein weiterer Akteur Barisspor den Rücken. Den Aushilfsspieler zog es zum FC Syke 01. Auf die Dauerverletzten Mazlum Alpboga und Albert Ahmidouch kann der Trainer aktuell nicht bauen, ebenso wenig auf den noch immer verletzten Neuzugang Mazlum Alpboga.

Mit Mittelfeldspieler Ibrahim Omar, der zuvor pausierte, steht den Abgängen bei Barisspor immerhin ein Neuzugang gegenüber. Früchte trug für Halil Ölge die Versetzung von Ali Kawa von der Abwehr in den Angriff. Kawa stellte in vorderster Front seinen Torriecher unter Beweis, führt mit acht Treffern die interne Torschützenliste bei Barisspor an. Mit einer vergleichsweise kleinen Spielerdecke geht es für den Kreisligisten in der Rückserie nun darum, das ausgegebene Saisonziel einstelliger Tabellenplatz zu erreichen.