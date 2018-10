Falkenbergs Janina Rittierodt verbuchte in beiden Begegnungen jeweils ein gewonnenes Einzel. (Sandra Brockmann)

Falkenberg/Stendorf. Man muss sich ein wenig Sorgen um den TV Falkenberg in der Tischtennis-Landesliga der Damen machen. Die Niederlagen beim TSV Germania Cadenberge (3:8) und gegen den ESV Lüneburg (8:1) fielen doch sehr deutlich aus. Im Kampf um den Klassenerhalt präsentiert der TVF allerdings nun eine spielstarke Rückkehrerin für die Frühjahrsserie. Rundum zufrieden ist hingegen der FSC Stendorf. Beim knappen 8:5-Heimsieg gegen Cadenberge überzeugten Inge Kaune & Co. durch eine hervorragende mannschaftliche Geschlossenheit.

TSV Germania Cadenberge – TV Falkenberg 8:3: Die Problemzone beim TVF ist derzeit schnell ausgemacht. Es hakt vor allem im oberen Paarkreuz, das am Wochenende eine bittere 0:8-Einzelbilanz ablieferte. Vor allem Petra Bergmann findet nach ihrer Schulterverletzung aktuell nicht zu alter Form zurück. „Die Liga ist im Vergleich zum Vorjahr einfach noch mal besser geworden. Das merken wir vor allem auf den Positionen eins und zwei“, erklärte Falkenbergs Christiane Grotheer.

Neben Bergmann war auch Beate Wangenheim in Cadenberge mit den Unterschnittbällen der Konkurrenz in Person von Birte Mangels und Jessica Arnfelt überfordert. Diese Hypothek ließ sich auch „unten“ nicht aufholen, wo Christiane Grotheer und Janina Rittierodt nicht über einen Einzelerfolg hinauskamen und jeweils an Sandra Sietas-Schult scheiterten.

TV Falkenberg – ESV Lüneburg 1:8: Da sich die Gastgeberinnen gegen den Meisterschaftskandidaten Lüneburg ohnehin nicht viel ausgerechnet hatten, bekam Petra Bergmann eine Pause und Roswitha Schmidt rutschte ins Team. Von Beginn an zeigte sich ein Klassenunterschied. Bis zum Stand von 0:4 verbuchte Falkenberg keinen einzigen Satzgewinn auf der Habenseite. Janina Rittierodt hellte die düstere Bilanz schließlich mit einem Viersatzerfolg gegen Karin Helms auf und holte damit gleichbedeutend den Ehrenpunkt.

Erst gegen Ende der gerade mal gut zwei Stunden dauernden Partie besaßen die Gastgeberinnen weitere Chancen auf eine Ergebniskorrektur. Doch sowohl Christiane Grotheer als auch Janina Rittierodt ließen in der zweiten Einzelrunde teilweise deutliche Führungen liegen. „Es waren nicht die Gegner, die man schlagen muss“, merkte TVF-Teammanager Ulrich Müller an, „allerdings darf die Lücke zum Relegationsplatz auch nicht zu groß werden.“ Immer noch ohne Saisonsieg, beträgt diese momentan drei Zähler. Um spätestens 2019 eine Aufholjagd zu starten, konnten die Rot-Weißen Jessica Lindemann als neue Nummer eins für die Rückrunde akquirieren. Nachdem das Falkenberger Urgestein kurzzeitig in Wuppertal aktiv war, hat sich Lindemanns Lebensmittelpunkt mittlerweile wieder in den Norden verschoben.

FSC Stendorf – TSV Germania Cadenberge 8:5: Gegenüber der Derby-Pleite in Ritterhude kehrten Svenja Belgardt und Anja Jürgens wieder ins FSC-Quartett zurück. In einer umkämpften Begegnung mit insgesamt sechs Fünfsatzpartien entschieden Kleinigkeiten. Die Gastgeberinnen harmonierten in den Doppeln stark und erspielten sich dort einen leichten Vorsprung, den sie in der ersten Einzelrunde gar auf 5:1 ausbauten. „Wir wussten aber, dass es so nicht weitergehen würde“, machte FSC-Kapitänin Inge Kaune deutlich.

Tatsächlich kam der Tabellenvierte in der Folge auf 4:5 heran. Daran war maßgeblich Cadenberges Spitzenspielerin Birte Mangels beteiligt, die in all ihren drei Einzeln, unter anderem dank sicherer Topspinschläge, ungeschlagen blieb. Auf der Gegenseite holte Anja Jürgens die nötigen Punkte im unteren Paarkreuz. Die Krimis an diesem Nachmittag lieferte aber Svenja Belgardt. Stendorfs Nummer eins musste in all ihren Matches über die volle Distanz gehen. So auch im wohl vorentscheidenden Duell mit Sandra Sietas-Schult beim Gesamtstand von 6:5, als sie nach schier hoffnungslosem Rückstand (5:11 und 5:11) die Partie noch wendete. „Es war letztlich eine überragende Mannschaftsleistung“, zeigte sich Inge Kaune begeistert.

Weitere Informationen

TSV Germania Cadenberge – TV Falkenberg 8:3: Mangels/Arnfelt – Grotheer/Rittierodt 3:0 (11:6, 11:8, 13:11); Sietas-Schult/Fürst – Bergmann/Wangenheim 0:3 (5:11, 7:11, 8:11); Mangels – Wangenheim 3:0 (11:4, 11:5, 11:3); Arnfelt – Bergmann 3:0 (11:5, 11:8, 11:4); Sietas-Schult – Rittierodt 3:1 (10:12, 11:6, 11:6, 15:13); Fürst – Grotheer 1:3 (5:11, 7:11, 11:8, 5:11); Mangels – Bergmann 3:0 (11:1, 14:12, 12:10); Arnfelt – Wangenheim 3:0 (11:7, 11:4, 11:9); Sietas-Schult – Bergmann 3:0 (11:4, 11:6, 11:7); Fürst – Rittierodt 2:3 (11:5, 7:11, 11:8, 7:11, 3:11); Sietas-Schult – Bergmann 3:1 (11:5, 9:11, 11:3, 11:7)

TV Falkenberg – ESV Lüneburg 1:8: Wangenheim/Schmidt – Krüger/Helms 0:3 (6:11, 9:11, 6:11); Grotheer/Rittierodt – Decker/Bensemann 0:3 (8:11, 3:11, 9:11); Wangenheim – Decker 0:3 (8:11, 7:11, 3:11), Grotheer – Krüger 0:3 (8:11, 6:11, 6:11); Rittierodt – Helms 3:1 (11:8, 11:6, 7:11, 11:8); Schmidt – Bensemann 1:3 (8:11, 8:11, 13:11, 7:11); Wangenheim – Krüger 0:3 (7:11, 8:11, 6:11); Grotheer – Decker 2:3 (11:7, 8:11, 11:9, 6:11, 7:11); Rittierodt – Bensemann 2:3 (11:8, 11:7, 8:11, 5:11, 6:11)

FSC Stendorf – TSV Germania Cadenberge 8:5: Lilienthal/Kaune – Mangels/Arnfelt 3:2 (11:5, 10:12, 7:11, 11:5, 11:5); Belgardt/Jürgens – Sietas-Schult/Fürst 3:0 (11:9, 11:5, 11:9); Belgardt – Arnfelt 3:2 (9:11, 11:9, 12:10, 7:11, 13:11); Lilienthal – Mangels 1:3 (9:11, 7:11, 11:5, 8:11); Kaune – Fürst 3:0 (11:4, 11:7, 11:4); Jürgens – Sietas-Schult 3:2 (6:11, 13:11, 11:7, 9:11, 11:8); Belgardt – Mangels 2:3 (3:11, 11:6, 6:11, 11:7, 11:13); Lilienthal – Arnfelt 0:3 (7:11, 6:11, 6:11); Kaune – Sietas-Schult 2:3 (13:11, 6:11, 11:7, 8:11, 9:11); Jürgens – Fürst 3:0 (11:9, 11:7, 11:6); Kaune – Mangels 0:3 (4:11, 1:11, 5:11); Belgardt – Sietas-Schult 3:2 (5:11, 5:11, 11:5, 11:3, 11:8); Lilienthal – Fürst 3:0 (11:4, 11:9, 11:7) FM