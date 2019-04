Borgfeld. An den Klassenerhalt in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost hatte wohl niemand beim SC Borgfeld mehr ernsthaft geglaubt. Jetzt ist die Elf von Trainer Burak Bahar nach einer 0:3 (0:0)-Niederlage beim FC Energie Cottbus vier Spieltage vor Schluss auch rechnerisch abgestiegen. In der Lausitz hielten die Gäste den eigenen Kasten nur eine Halbzeit lang sauber.

Dabei war es gerade der erste Durchgang, in dem der SCB viel hinterherlief und es an der nötigen Ordnung vermissen ließ. „Bei uns fielen einige Stammkräfte aus. Die Mannschaft hat so noch nie zusammengespielt. Logisch, dass da kaum Automatismen vorhanden waren“, zeigte Burak Bahar Verständnis. Zumal die Gäste dies mit viel Einsatz wettmachten. Emir Basar und Tim Marschollek warfen sich beispielsweise in letzter Sekunde noch in einen Cottbuser Schuss und verhinderten dadurch einen Rückstand vor der Pause.

Dieser fiel jedoch kurz nach dem Seitenwechsel. Nach einer eigenen Standardsituation hatte das Schlusslicht Probleme im defensiven Umschaltspiel und traf in den Zweikämpfen die falschen Entscheidungen. Energie-Stürmer Jeremy Postelt drang daraufhin von links in den Strafraum ein und schob Keeper Timur Pazhigov das Leder ausgerechnet durch die Hosenträger.

Mit zunehmender Spieldauer fand der Außenseiter aber besser in die Partie. Der eingewechselte Tim Bechstein hatte nach einem Eckball den Ausgleich auf dem Kopf, konnte den Ball letztlich aber nicht mehr entscheidend drücken. Die Borgfelder blieben in der Folge mutig, allerdings endeten ihre Kombinationen zumeist am gegnerischen Strafraum. Abschlüsse waren daher kaum zu verzeichnen. Die Cottbusser erwiesen sich da als viel effektiver. Zehn Minuten vor Schluss markierten sie schließlich die Vorentscheidung, als Ismail Altinisik den Ball folgenschwer am eigenen Sechzehner vertändelte. Ein direkt verwandelter Freistoß von Sky Tloczynski aus gut 20 Metern markierte dann den Endstand. „Da der Abstieg jetzt feststeht, können die Jungs vielleicht befreiter aufspielen“, erhofft sich Burak Bahar.