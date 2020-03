Landkreis Osterholz. Dies hat zur Folge, dass zwischen Platz drei und dem Relegationsplatz acht kurz vor Saisonschluss lediglich drei Punkte liegen. Mit dem FSC Stendorf gab es sicherlich einen großen Verlierer, der die Erfolge der Konkurrenz von der heimischen Couch aus verfolgen musste. Den FC Hambergen könnte eine Verletzungspause am Ende noch teuer zu stehen kommen.

TuSG Ritterhude II – TV Falkenberg 8:2: Die TuSG setzte ihre Aufholjagd in der Rückrunde (10:4 Punkte) eindrucksvoll fort. Schlüssel zum klaren Erfolg war sicherlich, dass Falkenbergs Jessica Lindemann nach zuvor 29 Einzelsiegen den Nimbus ihrer Unbesiegbarkeit verlor. Bianca Hampel schockte die beste Landesligaakteurin mit variablen Aufschlägen und einer hohen Erfolgsquote im Angriff. Zudem zog Lindemann auch gegen Katja Schneider den Kürzeren, da sie in langen Schupfduellen meist zuerst die Geduld verlor und ihre Attacken letztlich von der jungen Ritterhuderin gekontert wurden. Beim Stand von 6:2 sorgte das untere Paarkreuz der Hammestädterinnen für die Entscheidung. Kerstin Schröder bog ihr Match gegen Beate Wangenheim mit weichen Vorhandtopspins auf die gegnerische Noppe noch um, daraufhin gelang Cornelia Kuhangel gegen Janina Rittierodt beim 3:1 der Siegpunkt.

ESV Lüneburg – TV Falkenberg 8:3: Ausgerechnet beim direkten Konkurrenten fehlte Jessica Lindemann aus privaten Gründen. Zwar musste der ESV ebenfalls auf seine Spitzenspielerin Ursula Krüger (verletzt) verzichten, konnte den Ausfall aber besser kompensieren. So hielt Petra Bergmann die Gästefahnen praktisch alleine hoch. Mit ihrer stärksten Waffe, dem Vorhandtopsin, hielt sie nicht nur Gitta Decker, sondern auch Uta Bensemann in Schach. Beim 3:4 mussten die Gäste jedoch komplett abreißen lassen und gewannen keinen einen einzigen Satz mehr. Besonders Lüneburgs Karin Helms schien mit ihrem Schnittwechsel unüberwindbar.

TSV Hollen II – TV Falkenberg 2:8: Plötzlich drohte der TVF mit einem Negativlauf tief in den Abstiegsstrudel hineinzugeraten. Zumal die Gäste mit dem dritten Auswärtsspiel innerhalb von 42 Stunden auch konditionell an ihre Grenzen stießen. Doch die Falkenbergerinnen hatten Glück, auf einen stark dezimierten Gegner zu treffen. Eine 2:0-Doppelführung gab bereits Sicherheit, auch wenn wenige Minuten später Jessica Lindemann gegen Rabea Grottians unangenehme Noppe erneut schwächelte. Diesmal glänzte das untere TVF-Paarkreuz. Beate Wangenheim kommt nach ihrer überstandenen Handgelenksverletzung immer besser in Schwung, zudem überraschte sich Janina Rittierodt mit zwei klaren 3:0-Siegen selbst: „Nach den letzten Wochen hatte ich nichts mehr zu verlieren.“

FC Hambergen – TSV Lunestedt 4:8: „Wir hatten im Vorfeld nicht mal mit einem Zähler gerechnet“, gab Hambergens Daniela Lilienthal zu. Dementsprechend locker spielten die „Zebras“ gegen den feststehenden Meister auf. Bis zum 4:5 hatte der FCH sogar den ganz großen Coup vor Augen. Dies lag einerseits an Stefanie Nolte, die ihren Hinrundenerfolg über die erfahrene Freia Runge wiederholen konnte, vor allem aber an Joanna Hahn. Die 19-Jährige brillierte durch mutige Angriffsschläge und steuerte gleich drei der vier Hamberger Zähler bei.

Eine schwierige Phase durchlebt momentan hingegen Lilly Marie Küstner. Einst war die Spitzenspielerin eine Punktegarantin, gegen Lunestedt wirkte sie zum wiederholten Male verunsichert, fehlerhaft und verlor sogar das Überkreuzspiel gegen Johanna Hoge deutlich.

FC Hambergen – TuS Kirchwalsede 8:4: Viele Liga-Ergebnisse waren nicht im Interesse der Gastgeberinnen, die deshalb in dieser Begegnung praktisch schon mit dem Rücken zur Wand standen. Die Situation erschwerte sich, da Stefanie Nolte aufgrund einer Verletzung am Zeh in den Einzeln nicht zur Verfügung stand und sogar in den kommenden, richtungsweisenden Wochen wegen eines operativen Eingriffs ausfallen wird. Die „Zebras“ hielten dem enormen Druck aber durch eine optimale 4:0-Bilanz im unteren Paarkreuz stand. Nane Grotheer spielte groß auf, und auch Daniela Lilienthal durfte sich trotz eines 0:5-Rückstands im Entscheidungsdurchgang gegen Hanna Schwertfeger feiern lassen. Das Match blieb spannend, weil TuS-Nummer eins Carina Bleckwedel nicht zu schlagen war. Doch Joanna Hahns 3:2 über Materialspielerin Carina Lilienthal brachte die Vorentscheidung. „Wir hoffen, dass wir in den letzten beiden Spielen den derzeitigen Relegationsplatz halten können“, erklärte Daniela Lilienthal.

Schneider/Schröder – Wangenheim/Rittierodt 3:1 (12:10, 11:6, 6:11, 11:8); Hampel/Kuhangel – Lindemann/Bergmann 1:3 (5:11, 7:11, 11:9, 6:11); Schneider – Bergmann 3:0 (11:5, 11:4, 11:4); Hampel – Lindemann 3:1 (11:9, 5:11, 11:4, 12:10); Schröder – Rittierodt 3:1 (11:5, 16:14, 11:13, 11:7); Kuhangel – Wangenheim 1:3 (7:11, 8:11, 11:9, 6:11); Schneider – Lindemann 3:1 (11:8, 11:8, 9:11, 13:11); Hampel – Bergmann 3:1 (11:8, 3:11, 11:8, 11:7); Schröder – Wangenheim 3:2 (8:11, 11:6, 9:11, 11:8, 11:3); Kuhangel – Rittierodt 3:1 (11:6, 11:7, 8:11, 11:7)

Decker/Kukla – Rittierodt/Rohdenburg 3:0 (11:5, 11:6, 11:6); Bensemann/Helms – Bergmann/Wangenheim 1:3 (11:9, 8:11, 7:11, 11:13); Decker – Wangenheim 3:1 (11:7, 9:11, 11:9, 11:1); Bensemann – Bergmann 2:3 (14:12, 8:11, 11:3, 9:11, 4:11); Helms – Rohdenburg 3:1 (11:6, 11:5, 8:11, 11:8); Kukla – Rittierodt 3:2 (4:11, 11:9, 7:11, 11:8, 11:8); Decker – Bergmann 1:3 (7:11, 11:9, 8:11, 4:11); Bensemann – Wangenheim 3:0 (11:5, 11:8, 11:9); Helms – Rittierodt 3:0 (11:7, 11:7, 11:7); Kukla – Rohdenburg 3:0 (11:7, 11:6, 11:4); Helms – Bergmann 3:0 (11:5, 12:10, 11:6)

Sylvia Gollin/Böhlken – Wangenheim/Rittierodt 1:3 (11:7, 7:11, 6:11, 6:11); Grottian/Pia Gollin – Lindemann/Bergmann 2:3 (7:11, 11:3, 4:11, 11:4, 7:11); Sylvia Gollin – Bergmann 3:0 (11:5, 11:1, 11:5); Grottian – Lindemann 3:0 (11:8, 11:6, 11:4); Pia Gollin – Rittierodt 0:3 (6:11, 5:11, 8:11); Böhlken – Wangenheim 0:3 (4:11, 7:11, 3:11); Sylvia Gollin – Lindemann 0:3 (6:11, 6:11, 8:11); Grottian – Bergmann 1:3 (11:5, 6:11, 8:11, 8:11); Pia Gollin – Wangenheim 2:3 (11:8, 7:11, 11:5, 2:11, 4:11); Böhlken – Rittierodt 0:3 (7:11, 3:11, 7:11)

Küstner/Nolte – Runge/Hoge 0:3 (12:14, 9:11, 3:11); Hahn/Lilienthal – Gall/Deiler 3:1 (11:7, 11:7, 9:11, 11:8); Küstner – Runge 2:3 (12:10, 5:11, 4:11, 11:8, 5:11); Nolte – Gall 2:3 (11:6, 3:11, 7:11, 11:9, 6:11); Hahn – Deiler 3:1 (8:11, 11:3, 14:12, 12:10); Lilienthal – Hoge 0:3 (2:11, 9:11, 10:12); Küstner – Gall 0:3 (5:11, 5:11, 6:11); Nolte – Runge 3:2 (6:11, 11:6, 8:11, 11:6, 12:10); Hahn – Hoge 3:2 (6:11, 8:11, 11:8, 11:8, 11:5); Lilienthal – Deiler 0:3 (10:12, 6:11, 7:11); Hahn – Gall 0:3 (5:11, 6:11, 7:11); Küstner – Hoge 0:3 (6:11, 11:13, 9:11)

Hahn/Daniela Lilienthal – Bleckwedel/Carina Lilienthal 2:3 (13:11, 7:11, 11:8, 12:14, 8:11); Küstner/Nolte – Schwertfeger/Schwiebert 3:1 (11:6, 12:10, 11:13, 11:7); Küstner – Carina Lilienthal 3:0 (11:8, 12:10, 12:10); Hahn – Bleckwedel 1:3 (5:11, 11:8, 4:11, 5:11); Daniela Lilienthal – Schwiebert 3:1 (11:9, 11:4, 8:11, 11:8); Grotheer – Schwertfeger 3:2 (3:11, 11:7, 6:11, 11:8, 11:8); Küstner – Bleckwedel 1:3 (8:11, 12:10, 9:11, 7:11); Hahn – Carina Lilienthal 3:2 (9:11, 11:4, 13:11, 6:11, 11:7); Daniela Lilienthal – Schwertfeger 3:2 (11:8, 5:11, 11:5, 9:11, 11:7); Grotheer – Schwiebert 3:0 (11:8, 11:6, 11:2); Daniela Lilienthal – Bleckwedel 1:3 (7:11, 6:11, 11:9, 0:11); Küstner – Schwertfeger 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:7) FM