Verlor erst unerwartet, tütete dann aber mit einem ebenso überraschenden Fünfsatzerfolg den Gesamtsieg ein: Ritterhudes Silke Kästingschäfer. (Brockmann)

Ritterhude. TuSG-Mannschaftsführerin Katharina Wrieden wies dabei mit drei Einzelsiegen und ihrem Erfolg im Doppel an der Seite von Elisa Oerding eine makellose Bilanz auf. Die Gäste hätten sich das Leben sogar noch ein bisschen einfacher machen können. Doch Silke Kästingschäfer gab sowohl ihr Doppel mit Katja Schneider als auch ihr Einzel gegen Saskia Trüün in fünf Sätzen ab.

Zudem unterlag Kästingschäfer Katrin Harms-Ensink. „Dafür hat Silke aber überraschend Hoogstedts Nummer eins, Lea Maathius, geschlagen und uns damit den Sieg eingefahren“, teilte Katharina Wrieden mit. Ansonsten wäre es wohl noch einmal ganz eng geworden. „Elisa Oerding war gesundheitlich angeschlagen und wäre zu ihrem letzten Einzel gegen Katrin Harms-Ensink wohl gar nicht mehr angetreten“, ließ Wrieden wissen. Dann hätte Katja Schneider schon die Nummer zwei der Gastgeberinnen, Julia Wojtaszek, bezwingen müssen. Schneider präsentierte sich aber erneut in einer ziemlich guten Verfassung.

Die 16-Jährige besiegte im unteren Paarkreuz sowohl Saskia Trüün als auch Katrin Harms-Ensink. Im Hinspiel hatte Schneider noch beide Spiele verloren. „Katja war am Anfang der Saison noch ein bisschen nervös, ist mittlerweile aber angekommen“, urteilte Wrieden. Elisa Oerding hätte am liebsten auf die Partie an der niederländischen Grenze verzichtet, biss dann aber doch auf die Zähne, weil kein Ersatz aus der zweiten Mannschaft zur Verfügung gestanden hätte.

„In ihrem zweiten Einzel gegen Julia Wojtaszek konnte sich Elisa jedoch im dritten Satz kaum noch bewegen und spielte deshalb praktisch nur noch aus dem Stand“, berichtete Wrieden. Durch die daraus resultierende Schlappe wuchs der Druck auf die TuSG-Mannschaftsführerin. „Ich musste schon alle meine Punkte holen, damit es zum Sieg reicht“, gab die Nummer eins der Gäste zu bedenken, die jetzt gerne in der Tabelle noch einmal ganz oben angreifen würde.

Weitere Informationen

Hoogstedter SV – TuSG Ritterhude 4:8: Trüün/Harms-Ensink – Kästingschäfer/Schneider 3:2 (11:6, 9:11, 11:8, 6:11, 11:9); Maathuis/Wojtaszek – Wrieden/Oerding 1:3 (3:11, 11:6, 8:11, 9:11); Maathuis – Oerding 1:3 (3:11, 9:11, 11:6, 5:11); Wojtaszek – Wrieden 0:3 (7:11, 9:11, 3:11); Trüün – Schneider 0:3 (10:12, 9:11, 8:11); Harms-Ensink – Kästingschäfer 3:1 (11:8, 11:6, 12:14, 11:2); Maathuis – Wrieden 1:3 (5:11, 11:8, 7:11, 6:11); Wojtaszek – Oerding 3:1 (11:9, 8:11, 11:8, 11:7); Trüün – Kästingschäfer 3:2 (8:11, 11:8, 11:9, 5:11, 12:10); Harms-Ensink – Schneider 1:3 (11:6, 5:11, 4:11, 4:11); Trüün – Wrieden 1:3 (3:11, 11:8, 5:11, 8:11); Maathuis – Kästingschäfer 1:3 (8:11, 7:11, 11:8, 7:11) KH