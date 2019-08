Cameron-Brooklyn Spies (vorne) von den B-Junioren des SC Borgfeld, hier gegen Alexandru Horga, musste sich gegen den SV Meppen mit einem 1:1 begnügen. (Guido Specht)

Borgfeld. Kevin Klee vom SC Borgfeld kam von hinten angerauscht und köpfte das Leder an die Querlatte. Das war drei Minuten vor dem Ende nach einem Eckball von Jan Sablotny noch einmal die große Chance für die Gastgeber, das leistungsgerechte 1:1-Remis im Heimspiel gegen das Jugendleistungszentrum (JLZ) Emsland im SV Meppen noch in einen 2:1-Sieg zum Auftakt der Fußball-Regionalliga Nord der B-Junioren zu verwandeln.

Der Innenverteidiger hätte damit eine bärenstarke Leistung krönen können. Aber auch sein ebenso hoch aufgeschossener Partner im Abwehrzentrum, Luca Wolff, lieferte eine starke Leistung ab. Der technisch versierte Neuzugang vom Tuspo Surheide besaß eine großartige Präsenz und wartete immer wieder mit präzisen langen Bällen auf. „Unsere beiden Innenverteidiger haben uns in der ersten Halbzeit den Hintern gerettet“, urteilte der neue SC-Coach Yimin Ehlers. Er bemängelte vor allem die mangelnde Bewegung seiner Akteure im Spiel ohne Ball. Dadurch drangen die Gäste immer wieder gefährlich in die Spitze vor. Bis auf einen Kopfball von Ben-Raphael Budde nach einem Eckstoß nach 22 Minuten brachten die Emsländer aber kaum etwas Zwingendes in der ersten Halbzeit zustande. Borgfelds Keeper Elias Amman entschärfte diesen Kopfstoß. Auf der anderen Seite führte der erste bis zu Ende durchdachte Angriff nach einer halben Stunde zum 1:0 für den Bundesliga-Absteiger. Nachdem SC-Mittelstürmer Kerim-Kaan Akpinar noch geblockt worden war, nahm Erik Lindloff auf der rechten Seite Fahrt auf und flankte maßgenau in die Mitte. Dort brauchte Yannik Altenburg nur noch den Fuß hinzuhalten.

Aber auch das Spiel der Hausherren war ansonsten im ersten Abschnitt oft zu ungenau. „Mehr Passschärfe, Männer“, rief Ehlers seinen Schützlingen deshalb zu. Ein Sonderlob verteilte er dann an Marin Vukoja, der sich nicht zu schade war, ganz mit nach hinten zu laufen, um dort den Zweikampf mit dem anderen Elfer, Tjark Reinert, zu gewinnen. Kurz vor der Pause traute sich Luca Wolff noch einen Distanzschuss aus 35 Metern zu, der aber rechts am Tor vorbeiging.

„Unser Spiel hier!“, versuchte Meppens Trainer Lucas Beniermann seine Spieler zur zweiten Hälfte zu pushen. Besser aus der Kabine kamen aber die Borgfelder. Meppens Kapitän Finn Rießelmann klärte einen Schuss von Kerim-Kaan Akpinar auf der Torlinie (41.). Den Nachschuss setzte ebenfalls Akpinar daneben. „Wir hätten das 2:0 nachlegen müssen“, bedauerte Yimin Ehlers nach dem Match. In der 58. Minute hatte SC-Außenverteidiger Jeremy Wrobel eine brenzlige Szene bereits geklärt, ehe er den Ball doch noch an Niklas Niehoff verlor und diesen an der Strafraumgrenze foulte. Der Winkel für den Freistoß war aber eigentlich zu spitz für einen Direktschuss. Gerrit Ideler scherte sich darum wenig und bugsierte das Leder unter der Mauer hindurch. Das Spielgerät landete dann abgefälscht von der Mauer zum 1:1 im Netz. „Ich hatte schon damit gerechnet, dass er direkt schießt. Dadurch, dass er abgefälscht war, konnte ich den Ball aber nicht halten“, gab Elias Ammon zu bedenken. Yimin Ehlers ärgerte sich über die Entstehung des Freistoßes: „Das Gegentor darf so nicht fallen. Wir haben uns vor dem Freistoß nicht dazu entschieden, etwas zu machen. Dabei hatten wir dann sogar noch Glück, dass das Foul nicht im Strafraum passierte.“ Nach der Auswechslung von Kerim-Kaan Akpinar beorderte Ehlers Marin Vukoja ins Sturmzentrum. Der verdribbelte sich dort einmal aussichtsreich. Luca Wolff hatte zudem Pech mit einem Freistoß, der von der Mauer über den Querbalken abgelenkt wurde (75.).

Weitere Informationen

B-Junioren Regionalliga Nord

SC Borgfeld – JLZ Emsland im SV Meppen 1:1 (1:0)

SC Borgfeld: Ammon; Moke (41. Ciftci), Klee, Wolff, Wrobel, Hellmers (69. Bormann), Spies, Lindloff, Altenburg (51. Sablotny), Akpinar (61. Schierholz), Vukoja

JLZ Emsland im SV Meppen: Tombült; Rießelmann, Horga, Hensema, Ideler, Budde (41. Schmits), Martron (62. Gomes Vilas Boas), Siemoneit (76. Wolf), Reinert, Eixler (20. Gusinjac), Niehoff

Tore: 1:0 Yannik Altenburg (30.), 1:1 Gerrit Ideler (58.)

Schiedsrichter: Marvin Schories (TuS Nenndorf)

Zuschauer: 80 KH