Ein Großteil der Borgfelder Jugendspieler feierte nicht nur mit den B-Junioren den Bundesliga-Aufstieg, sondern auch den Regionalliga-Aufstieg bei den A-Junioren. (Werner Maass)

Borgfeld. Der SC Borgfeld kommt in diesen Tagen aus den positiven Schlagzeilen gar nicht mehr heraus. Neben dem sensationellen Bundesliga-Aufstieg der B-Junioren und der Landesliga-Meisterschaft des Herren-Teams rückte der Aufstieg der A-Junioren in die Regionalliga beinahe in den Hintergrund. Dabei besaß dieses Ereignis in der vergangenen Saison vereinsintern sogar oberste Priorität – und löste dementsprechend echte Erleichterung aus.

Wer weiß, wie viele der B-Junioren-Aufstiegshelden in der kommenden Spielzeit überhaupt noch für die Rot-Weißen aufgelaufen wären. Denn bis auf drei Akteure wird der gesamte Kader 2018/19 nicht in der Bundesliga spielen, sondern altersbedingt den Weg in die A-Junioren machen müssen. Durchaus nachvollziehbar, dass der ein oder andere als gefühlter Bundesligaspieler womöglich wenig Motivation und Lust auf die A-Junioren-Verbandsliga gehabt hätte. „Aus diesem Grund ist der Aufstieg der B-Junioren für den Verein sicherlich eine Art Bonus und etwas ganz Besonderes, doch langfristiger war der Erfolg der A-Junioren entscheidender, um einfach die Qualität im Verein zu behalten“, erläutert Burak Bahar, der beide Teams betreut hat, was in diesem Fall aus seiner Sicht definitiv kein Nachteil gewesen sei.

„Es wäre jetzt sicher nicht zu einer Massenflucht gekommen, da sich viele in Borgfeld auch einfach wohlfühlen und es innerhalb Bremens wenig Alternativen gibt, aber mancher Regionalligist aus Niedersachsen hätte bestimmt angeklopft“, ist sich der SCB-Trainer sicher. So fiel es Bahar auch nicht schwer, viele seiner jüngeren Leistungsträger davon zu überzeugen, in den entscheidenden Spielen der A-Junioren auszuhelfen: „Es ging ja vor allem um ihre eigene Zukunft. Die Jungs sind leistungsorientiert und können halt auch schon gut mitdenken.“ Und die Hilfe war auch ziemlich dringend von Nöten.

Nach der hart erkämpften Winterrunden-Meisterschaft schwächelten die A-Junioren zu Beginn der Sommerrunde gewaltig. Nur ein Punkt aus den ersten beiden Spielen, die immer kniffligen und schwer zu prognostizierenden Relegationsspiele drohten. „Wir hatten zum Rückrundenstart auf die Qualität der eigentlichen A-Junioren vertraut und wurden dafür bestraft“, gibt Bahar preis. Mithilfe der B-Junioren-Verstärkung glückte dann aber die Aufholjagd. Alle zehn weiteren Begegnungen entschied der SCB für sich und hielt auch dem Druck am letzten Spieltag beim grandiosen 11:1 beim Bremer SV eindrucksvoll stand.

„Uns ist allen ein Stein vom Herzen gefallen“, so Bahar rückblickend. Noch sind nicht alle Neuzugänge spruchreif, aber der 26-Jährige plant mit einem 25-Mann-Kader für die Regionalliga. Allerdings nicht mehr in vorderster Position. „Die B-Junioren-Bundesliga wird auch durch die weiteren Fahrten sicher noch zeitaufwendiger als bisher“, vermutet Bahar, „deshalb werde ich die A-Junioren zwar weiterhin und so häufig wie möglich zusätzlich betreuen, aber bei möglichen Parallelansetzungen gar nicht vor Ort sein können.“ Deshalb entschloss er sich, das Traineramt der A-Junioren offiziell an Janik Brüggemann zu übergeben, dem Co-Trainer Murat Özbek zur Seite steht.