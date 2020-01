Steuerte zum Sieg der HSG LiGra sechs Tore bei: Tessa Weschler. (Brockmann)

Lilienthal. Mit der HSG Bützfleth/Drochtersen, dem Tabellenersten in der Landesliga Nord, empfingen die A-Jugend-Handballerinnen der HSG LiGra zum Jahresauftakt ein Schwergewicht der Liga – und besiegte es in einer dramatischen Schlussphase knapp mit 30:29 (15:15). Davon war bei der Mannschaft von Bettina Lücke nicht auszugehen, agierte sie zu Beginn doch reichlich nervös.

Der Tabellenführer dagegen legte einen Blitzstart hin. Erst drei Minuten war die Partie alt und das Lücke-Team lag bereits vier Tore im Rückstand. Erst nach einer Auszeit nahm das Spiel der Heimmannschaft Fahrt auf. Ein von Sarah Gieschen unmittelbar vor der Halbzeitsirene verwandelter Siebenmeter bedeutete den ersehnten Ausgleich und gab Auftrieb für die zweite Hälfte. Selbstbewusst und mutig kamen die Spielerinnen der HSG LiGra aus der Kabine und knüpften an die gute Schlussphase der ersten Hälfte an. Eine tadellose Defensivleistung mit einer herausragenden Lene Brüning zwischen den LiGra Pfosten war letztlich die Basis für den am Ende hart erkämpften Heimsieg. Die Angriffsformation mit Sarah Kennerth, Sarah Gieschen und Tessa Weschler war häufig nur regelwidrig zu stoppen und erzwang so insgesamt acht Siebenmeter für ihr Team.

In den finalen Minuten des Spiels entwickelte sich ein echter Handballkrimi. Sekunden vor dem Abpfiff gelang dem Spitzenreiter noch einmal der Anschlusstreffer, der in der Folge alles auf eine Karte setzte. Für den ungestümen Versuch einer weiteren schnellen Balleroberung kassierte der Klassenprimus jedoch eine Zweiminutenstrafe. Die sich dadurch bietende Siegchance ließen sich die LiGra Mädchen schließlich nicht mehr nehmen. „Meine Mannschaft hat heute mit viel Leidenschaft gespielt und sich deshalb den Sieg absolut verdient“, freute sich Lücke mit ihren Spielerinnen über den gelungenen Favoritensturz.

HSG LiGra: Brüning; Rode, Kennerth (11), Gründel, Ullrich (1), Gieschen (8), Weschler (6), von Paczynski (3), Grohn (1), Schulaew.