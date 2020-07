Herr Küstner, wie stressig war die Vorbereitungsphase für dieses Spiel?

Alexander Küstner: Sehr stressig. Nach einer Mannschaftssitzung vor gut eineinhalb Wochen wurde mir mitgeteilt, dass wir gegen die SV Drochtersen/Assel spielen, und da ging der Stress los. Seitdem war ich quasi jeden Abend unterwegs, hab' gemacht, organisiert und getan. Aber ich denke, das hat sich gelohnt, auch für die Jungs. Das war eine vernünftige Kulisse. Die Zuschauer haben sich auch super an die Regeln gehalten, und dafür bedanke ich mich.

Sehr, sehr gut! Ich hatte verschiedene Ansprechpartner beim Landkreis sowie bei der Samtgemeinde und habe immer zügige Rückmeldungen erhalten.

So lange wir in dieser Pandemie stecken, werden wir wohl auch immer diesen Aufwand bewältigen müssen. Klar werden wir dann nicht immer fast 300 Zuschauer haben. Aber auch, wenn 150 kommen, brauchen wir für jeden einen Sitzplatz. Man muss dann immer sehen, wie die Auflagen sind. Unser Konzept lebt aber, und dann müssen wir immer schauen, in welche Richtung die Lage geht.