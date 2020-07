Sie hätten es sich einfach machen können im Teufelsmoor. Denn es hätte sich wohl niemand ernsthaft beschweren wollen, wenn der SV Blau-Weiß Bornreihe das attraktive Testspiel gegen Regionalligist SV Drochtersen/Assel einfach unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgezogen hätte. Der Aufwand ist riesig, die Erfahrung mit Spielen in der Corona-Zeit praktisch nicht vorhanden. Vielleicht also erst mal klein anfangen? Niemand hätte das verurteilt.

Doch in Bornreihe wissen sie zum Glück auch: Die Menschen sind unglaublich heiß auf Fußball, erst recht jetzt, im Sommer und nach den Monaten ohne Amateurfußball. Endlich wieder mal am Platz stehen, die neuen Spieler begutachten, die alten wiedersehen. Dazu ein kaltes Getränk. All das hat vielen enorm gefehlt in den vergangenen Monaten. Deshalb gebührt den Bornreihern der allergrößte Respekt, dass sie sich dieser enormen logistischen Herausforderung stellen und den Fußballfans einen solchen Leckerbissen möglich machen wollen. Alleine deshalb hätte der Verein am Freitagabend eine rappelvolle Hütte verdient.

Allerdings möchte man gleichzeitig auch jedem einzelnen Zuschauer zurufen: Benehmt Euch! Haltet Euch penibel an alle Vorgaben – selbst dann, wenn sie mitunter nicht für jeden einzelnen nachvollziehbar erscheinen mögen. Nicht der Verein macht diese Vorgaben, aber der Verein wird bestraft, wenn sie nicht eingehalten werden. Gewissermaßen ist dieses Testspiel auch ein Testlauf für alle folgenden Fußballspiele.

Die Fußballgemeinschaft muss sich deshalb an diesem Freitagabend von ihrer allerbesten Seite zeigen. Im Sinne des Sports, im Sinne des Miteinanders. Damit es auch in den kommenden Wochen endlich wieder regionale Fußball-Höhepunkte gibt.