Im Jahr 2019 veranstaltete der TSV St. Jürgen zum ersten Mal ein Weihnachtssingen – und die Resonanz war überwältigend. (Mareike Schneider)

Menschen strömten am Nachmittag des vierten Advents 2019 auf den Sportplatz des TSV Sankt Jürgen, die sich normalerweise nicht am Spielfeldrand oder auf Zuschauertribünen tummeln. Etwa 400 Leute zog es zum ersten Weihnachtssingen des Vereins, das Ronald Miesner aufwendig organisiert hatte. In diesem Moment erfüllte sich ein Traum des langjährigen Fußballtrainers, dessen Vorhaben nicht sofort auf Gegenliebe stieß: „Anfangs gab es einige kritische Stimmen im Klub, die sich fragten, ob wir das wirklich bräuchten.“

Die Antwort gab Monate später der überwältigende Menschenpulk, der alle Altersklassen vereinte und nun mit Hilfe von verteilten Liedtexten zwölf klassische Weihnachtssongs mit musikalischer Unterstützung des Blasorchesters Lilienthal schmetterte. Zwei längere Pausen gaben den Musikern Gelegenheit, sich bei Glühwein oder Bratwurst wieder zu erholen.

„Die Idee dazu kam mir, als ich das traditionelle Weihnachtssingen des Kultvereins Union Berlin einmal im Fernsehen gesehen habe“, verrät Ronald Miesner, den die Atmosphäre in der „Alten Försterei“ merklich packte. Nach dem coronabedingten Ausfall im Vorjahr hofft Miesner nun auf eine Fortsetzung des Events 2021: „Das Weihnachtssingen soll einen festen Platz im Veranstaltungskalender bekommen und gerne noch größer werden.“

Auch anlässlich eines anderen christlichen Festes lässt sich der Verein alljährlich etwas einfallen. Anfang der 1990er-Jahre initiierten Heiko Köhnken und Uwe Blendermann das „Ostereiersuchen“ auf selbiger Sportanlage und luden die Kinder der Umgebung ein, die nicht einmal Mitglied im TSV sein müssen. Seitdem herrscht eine Tradition am Ostermontag, die bis heute Bestand hat und hauptsächlich von Familie Behrens und Mitgliedern der Fußballsparte organisiert wird.

Etwa 50 Kinder suchten beim letzten Mal die Baumstümpfe und Torpfosten nach den 200 Schokoladeneiern ab. „In der Regel werden 190 gefunden“, berichtet Florian Hackstedt, Leiter Kommunikation beim TSV, lachend, der in seiner Kindheit selbst zu den fleißigen Sammlern zählte. Der Rest findet sich dann nach und nach bei späteren Trainingseinheiten wieder. Alle gefundenen Schätze kommen anschließend jedoch zu einer Anlaufstelle, wo sie gerecht an alle suchenden Kinder verteilt werden.