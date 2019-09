Ein bisschen Licht und viel Schatten: Sebastian Heimbrock kassierte eine deutliche Auftaktpleite mit den Ritterhuder Tischtennis-Herren. (Brockmann)

Ritterhude. Die Tischtennis-Herren der TuSG Ritterhude haben zum Saisonstart in der Verbandsliga Nord einen krachenden Fehlstart hingelegt. Die Mannschaft um den verletzten Kapitän Frank Mühlmann kassierte bei Aufsteiger ATSV Habenhausen völlig überraschend eine hohe 2:9-Niederlage.

„Bei uns gibt es eigentlich wenig schönzureden, auch wenn das Ergebnis viel zu hoch ausgefallen ist“, übermittelte Mühlmann nach der Auftaktpartie. Der TuSG-Mannschaftsführer wurde in Habenhausen durch Daniel Wrieden ersetzt, mit Sebastian Heimbrock und Maxime Meger standen gegenüber der Vorsaison zwei weitere neue Akteure im Team der Ritterhuder Verbandsliga-Truppe. Vielleicht erklärt das auch die Leistung in den Doppeln, in denen die Formationen Heimbrock/Wrieden und Meger/Hausmann völlig auf verlorenem Posten standen und mit 0:3 den Kürzeren zogen.

Dafür fuhren wenigstens André Binder und Stefan Pankow den einkalkulierten Zähler ein. Binder zeigte auch danach im Einzel gegen den jungen Maximilian Wojciechowski eine gute Partie, ließ im letztlich entscheidenden vierten Satz (14:16) aber gleich vier Satzbälle liegen. Zeitgleich gelang der neuen Ritterhuder Nummer eins, Sebastian Heimbrock, im Duell gegen Yannick Möhle fast gar nichts. Als dann auch noch Routinier Stefan Pankow gegen Micha Görler aufgrund einer zu fehlerhaften Rückhand den Kürzeren zog, war beim Stande von 1:5 bereits eine Vorentscheidung gefallen.

Maxime Meger verkürzte an seinem 20. Geburtstag zwar dank eines knappen Dreisatzsieges, doch das brachte auch keine Wende mehr. Denn auch das eigentlich stärker eingeschätzte untere Paarkreuz fuhr die einkalkulierten Zähler nicht ein. Konterspezialist Daniel Wrieden kämpfte sich gegen Ali Mohammadpour nach 0:2-Satzrückstand zwar noch einmal auf 2:2 heran, nur um sich dann aber im fünften Durchgang doch deutlich mit 4:11 geschlagen geben zu müssen. Und auch Lars Hausmann konnte das Momentum nicht nutzen und verlor trotz 9:8-Führung im fünften Satz schließlich doch noch. Anstatt die Begegnung noch einmal herumzureißen, stand die erste Niederlage der TuSG nun praktisch fest.

Im Duell der Topspieler zeigte Heimbrock gegen Wojciechowski beim 2:3 zwar trotzdem noch eine starke Vorstellung, musste sich aber ebenso wie Binder bei seinem 1:3 gegen Möhle geschlagen geben. „Habenhausen machte deutlich, warum sie sich berechtigte Chancen auf den Klassenerhalt machen dürfen. Wir müssen uns als Team noch ein wenig finden und in den nächsten Wochen weiter Gas geben im Training“, fiel Mühlmanns Schlussfazit durchwachsen aus.

Weitere Informationen

ATSV Habenhausen – TuSG Ritterhude 9:2

Görler/Patrick Möhle – Heimbrock/Wrieden 3:0 (11:5, 11:7, 11:5); Wojciechowski/Mohammadpour – Binder/Pankow 1:3 (9:11, 2:11, 11:9, 6:11); Yannick Möhle/Gomez – Meger/Hausmann 3:0 (11:9, 11:2, 11:9); Wojciechowski – Binder 3:1 (11:6, 6:11, 16:14, 12:10); Yannick Möhle – Heimbrock 3:0 (11:1, 11:8, 11:7); Görler – Pankow 3:1 (11:4, 7:11, 11:7, 11:9); Patrick Möhle – Meger 0:3 (10:12, 10:12, 9:11); Mohammadpour – Wrieden 3:2 (11:4, 11:4, 7:11, 13:15, 11:4); Gomez – Hausmann 3:2 (11:5, 8:11, 11:5, 6:11, 11:9); Wojciechowski – Heimbrock 3:2 (6:11, 11:8, 11:4, 9:11, 11:7); Yannick Möhle – Binder 3:1 (16:14, 7:11, 11:6, 11:3)