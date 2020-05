Tom Stephan springt im Training über die Hürden. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. „Das ist so anstrengend“, stöhnt Leichtathlet Linus Grün beim Training des TV Lilienthal, als er im Lilienthaler Schoofmoor-Stadion bei der sogenannten „Zugwiderstandsanlage“ ein Gewicht mit einem Schlitten beim Laufen hinter sich herziehen muss. Seit ein paar Tagen trainieren die älteren Junioren-Jahrgänge der TVL-Leichtathleten wieder in Kleingruppen mit maximal fünf Sportlern.

Bevor die Aktiven aber überhaupt die Anlage betreten dürfen, müssen sie zunächst einmal einen Corona-Fragebogen ausfüllen. Dort müssen sie Fragen beantworten, ob sie in den letzten 24 Stunden Fieber mit mehr als 38 Grad oder engen Kontakt zu Personen hatten, bei denen der Verdacht auf das Corona-Virus besteht. Wird eine Frage mit „Ja“ beantwortet, ist Abstand vom Betreten der Sportanlage zu nehmen. An diesem Trainingstag können die Läufer Linus und Cedric Grün, Floyd Schnaars, Simon Förster sowie Robin Petermann alle Fragen mit ruhigem Gewissen aber mit „Nein“ beantworten und deshalb das Gruppentraining von Coach Jan Petermann absolvieren.

Petermann selbst galt vor kurzem noch als Corona-Verdachtsfall. Bei ihm war das Fieber auf mehr als 40 Grad gestiegen. Der Notarzt wollte den 52-Jährigen nicht behandeln, sondern verwies ihn umgehend ans Corona-Testzentrum in der Messehalle auf der Bremer Bürgerweide. Nachdem der Test negativ ausgefallen war, blieb das hohe Fieber drei Tage. Letztlich stellte sich heraus, dass Petermann einen allergischen Schock erlitten hatte, weil er intensiv trainierte, während sein Nachbar gerade mit Lösungsmitteln einen Schuppen bearbeitete. Nach der Verabreichung von Cortison verschwand das Fieber sofort.

Der Lilienthaler Leichtathletik-Nachwuchs blieb auch während des absoluten Lockdowns nicht untätig. Jan Petermann versorgte seine Schützlinge stets mit Aufgaben, die sie zu Hause erledigen konnten. Einer, der diesen Hausaufgaben unmöglich ausweichen konnte, ist Robin Petermann, der Sohn von Jan Petermann. „Aber das war schon okay“, versichert der 14-Jährige, der in dieser Saison in die U16 wechselte. Bereits ein Jahr älter ist Floyd Schnaars, der sein erstes Jahr in der U18 bestreiten wird. „Das erste Jahr in einer neuen Altersstufe ist dazu da, die Älteren zu ärgern. So richtig interessant wird es dann aber erst im zweiten Jahr“, betont Jan Petermann.

Die Leichtathleten sind froh, ihr Training nun nicht mehr alleine oder zu zweit daheim abspulen zu müssen. „Mit den Kollegen an der Seite macht es doch mehr Spaß“, räumt Linus Grün ein. Der 13-Jährige konnte seine Trainingseinheiten während des Lockdowns zumindest mit seinem vier Jahre älteren Bruder Cedric Grün abspulen. „Normal“ ist aber auch nach der Rückkehr ins Training mit Kleingruppen noch längst nicht wieder alles. Die Auflagen des TV Lilienthal sehen zum Beispiel vor, dass sich die Athleten zu Beginn einer Woche für einen Trainer entscheiden müssen. Dann dürfen sie innerhalb einer Woche auch nur bei diesem trainieren. „Da sind wir sogar strenger, als es die Politik von uns verlangt“, teilt Jan Petermann mit.

Der Niedersächsische Leichtathletikverband (NLV) gibt zudem vor, dass nur bis zu fünf Aktive in einer Gruppe trainieren dürfen. Bei Trainingsläufen auf der Tartanbahn lassen die Athleten stets eine Bahn zwischen sich und dem nächsten Aktiven frei, um sich bei einem Überholvorgang nicht zu nahe zu kommen. „Wir müssen jetzt auch immer darauf aufpassen, nicht unsere Bahn zu verlassen“, informiert Cedric Grün. Der 17-Jährige freut sich zudem darüber, wieder mit seinen Fußball-B-Junioren des SC Borgfeld trainieren zu dürfen. „Die sozialen Kontakte haben in den vergangenen Wochen doch ganz schön gelitten“, stellt der Kicker fest, der in der Verbandsliga Bremen aufläuft.

Jan Petermann überlegt sich zahlreiche Trainingsvarianten, die auch in der Corona-Zeit mit dem nötigen Abstand von mindestens eineinhalb Metern durchgeführt werden können. Dazu zählt auch das sogenannte „Kenia-Training“, ein Lauftraining, bei dem viermal das Tempo gewechselt wird. Der frühere Weltklasseläufer Haile Gebrselassie hatte erstmals mit einem solchen Training auf sich aufmerksam gemacht. „Deshalb nennen wir es nun Kenia-Training“, so Petermann, wenngleich Gebrselassie nicht aus Kenia, sondern aus Äthiopien stammt.

Genügend Abstand kann auch beim Hürdentraining eingehalten werden, bei dem in sieben Runden jeweils fünf kniehohe Hürden überwunden werden müssen. Dies ist auch für ungeübte Läufer zu meistern, da die Hürden normalerweise hüfthoch sind. „Hürdenlauf ist aber so gar nichts für mich“, beschwert sich Floyd Schnaars. Der 15-Jährige trainiert in der Regel fünfmal in der Woche und gehört damit zu den fleißigsten Athleten im Verein. Die Aktiven können nun in Kleingruppen wieder mehr an ihrer Technik feilen. „Das größte Problem ist, dass es keine Ziele gibt“, weist Jan Petermann darauf hin, dass ein Großteil der geplanten Meisterschaften bereits abgesagt oder verschoben wurde. Er sei aber recht optimistisch, dass im Herbst zumindest in den Sprintdisziplinen noch etwasgehen könne. Für die Läufe von 800 Metern aufwärts werde es aber wohl eng, weil die Abstände nicht so gut eingehalten werden können.

Zur Sache

Nachwuchssportler müssen warten

Von der Rückkehr in den Trainingsbetrieb profitieren längst nicht alle Leichtathleten des TV Lilienthal. So müssen sich die 90 Nachwuchsaktiven aus der U8, U10 und U12 noch weiterhin gedulden. „Ein Punkt unseres Sicherheitskonzepts empfiehlt, dass ein Neustart der jüngeren Jahrgänge erst erfolgen sollte, wenn die in der Schule eingeübten Hygiene- und Abstandsregeln recht sicher beherrscht werden“, informiert TVL-Abteilungsleiterin Sandra Traub.

Sie trainiert die Stabhochspringer sowie die U12 und die U14 im Verein. Seit dem 7. Mai trainieren vier Übungsleiter in Lilienthal insgesamt ein Dutzend Kleingruppen mit maximal fünf Athleten pro Woche aus der U14 und älter. „Wir haben unsere Trainingszeiten dafür bereits weiter ausgebaut“, teilt Sandra Traub mit. Ein genauer Zeitpunkt, wann etwa 18 weitere Kleingruppen dazustoßen könnten, ist aus Sicht der 50-Jährigen noch nicht abzusehen.

„Wir hoffen aber, dass unsere sportartspezifischen Übergangsregeln nach den Sommerferien größere Gruppen zulassen werden, sodass einem Neustart unserer zahlreichen jüngeren Leichtathleten nichts mehr im Wege stünde“, erklärt die Trainerin, die der Abteilung seit acht Jahren vorsteht. Bezüglich des Neustarts der jüngeren Aktiven gibt die Spartenleiterin noch zu bedenken, dass die Trainer eine besonders große Verantwortung für die Trainingsgruppe übernehmen und sich auf das sichere Einhalten aller Regeln verlassen müssen.