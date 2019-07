Badgers-Coach Benjamin Crljenkovic will sich demnächst mit dem Vorstand zusammensetzen, um die Spielzeit Revue passieren zu lassen. (Tobias Dohr)

Benjamin Crljenkovic: Wenn man sich die reinen Ergebnisse anschaut, sieht man, dass wir nur im ersten Spiel klar geschlagen wurden. Ansonsten waren es immer enge Partien, die wir wegen Kleinigkeiten verloren haben. Das ärgert einen natürlich, weil man weiß, dass man auch deutlich mehr Siege auf dem Konto hätte haben können.

Zu Beginn der Saison haben wir uns zu viele Fehler erlaubt und unnötige Strafen kassiert. Das hat sich deutlich verbessert, dafür nutzen wir unsere offensiven Chancen nicht konsequent genug. Oft kommen wir in die Nähe der gegnerischen Endzone, verpassen es aber dann zu punkten.

Also erst mal ist es für eine Defensive natürlich viel leichter, nur einen kleinen Bereich des Feldes zu verteidigen. Da stehen dann extrem viele Spieler auf engem Raum und man muss die Lücke finden. Wenn man in der sogenannten Red-Zone ist, muss es aber dennoch der Anspruch sein, mit einem Touchdown rauszugehen. Den Fehler suche ich aber erst mal bei mir und meinem Trainerstab.

Wenn es nicht funktioniert, nehme ich immer zuerst uns Coaches in die Verantwortung. Man muss reflektieren und fragen, ob wir den Jungs die richtigen Spielzüge an die Hand gegeben und sie richtig vorbereitet haben. Wir werden den Fokus im Training sicher noch intensiver auf diesen Aspekt legen.

Nein, das ist in dieser Saison wirklich extrem. Dass du mal eine Verstauchung, eine Zerrung oder einen Muskelfaserriss hast, kommt immer mal vor. Aber dass so viele wichtige Spieler langfristig ausfallen, ist schon heftig.

Die neuen Spieler haben sich allesamt sehr gut integriert und sind fester Bestandteil des Teams. Nicht nur Chasen macht seine Sache sehr gut. Auch junge Spieler wie Can Geißler und Marvin Frensel durchlaufen eine gute Entwicklung und zeigen ihr Potenzial.

Ganz klar der wahnsinnige Zusammenhalt im Team. Das ist wirklich phänomenal. Trotz der schwierigen Situation herrscht ein toller Spirit. Für die Jungs ist es selbstverständlich im Notfall auf beiden Seiten des Balles zu spielen und sich gegenseitig zu helfen. Das zeigt den besonderen Charakter der Jungs. Als Trainer macht einen das schon stolz.

Es gibt immer viele Baustellen. Auf und neben dem Platz. Die Spieler und wir Trainer müssen weiter gemeinsam daran arbeiten, die mentalen Fehler zu minimieren. Dafür brauchen wir vernünftige Trainingsbedingungen und eine gute Beteiligung.

Uns würde noch mehr Manpower guttun, um das Drumherum weiter zu optimieren. Auch bei öffentlichen Auftritten braucht man viele Leute. Man darf aber nicht vergessen, dass wir in der dritten Liga spielen und schon jetzt viele Leute ihre Freizeit opfern, um uns zu unterstützen. Das ist schon toll. Außerdem hat der neue Vorstand viele Ideen. Um diese umzusetzen, benötigt es zwar Zeit, aber ich denke, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.

Mit dem Abstieg befasse ich mich überhaupt nicht. Unser Ziel ist es, die letzten vier Spiele zu gewinnen. Mit drei Gegnern haben wir aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen und sind daher topmotiviert. Außerdem wollen wir mit einem guten Gefühl in die Pause gehen. Sonst trägst du die Pleite bis zur neuen Saison mit dir rum.

Wir werden uns demnächst mit dem Vorstand zusammensetzen, uns austauschen, beziehungsweise die Saison Revue passieren lassen. Dann werden wir sehen, was in 2020 ist und in welcher Besetzung es weitergeht. Die Lust ist aber definitiv da. Wir stecken hier bei den Badgers viel Zeit und Mühe rein und sind in meinen Augen dabei, hier wirklich etwas aufzubauen. Das ist zwar ein langer und manchmal auch schwieriger Prozess, aber ich habe die Ambitionen, diesen eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

Zur Person

Benjamin Crljenkovic (44)

wird am Moormannskamp nur „Benno“ gerufen und ist seit dieser Saison wieder Headcoach der Ritterhude Badgers. Zwischen 2011 und 2013 war der Verwaltungsangestellte, der dem FC Bayern München und den New England Patriots die Daumen drückt, schon einmal Cheftrainer bei den „Dachsen“.