War in Osnabrück für das Highlight des Tages verantwortlich: Peter Jürgens hatte seine Partie nach sage und schreibe sechs Zügen für sich entschieden. (Werner Maass)

Lilienthal. Das Team um Großmeister Petar Genov musste sich beim Tabellenachten SG Osnabrück mit einem 4:4 begnügen. „Zugegeben, wir hatten mehr von uns erwartet, aber im Rückblick geht das Unentschieden schon in Ordnung“, ordnete Lilienthals Thomas Müller den dritten Saisonauftritt ein.

Dabei fing die Auswärtspartie zunächst optimal an. Peter Jürgens gelang an Brett 4 nämlich ein regelrechtes Husarenstück. Der Lilienthaler und sein Gegner Ingmar Bennemann hatten es sich gerade erst so richtig gemütlich gemacht, als Jürgens mit dem fünften Zug bereits die gegnerische Dame mit einem Springer unter Druck setzte. Bennemann machte zur Überraschung aller aber keine Anstalten, diesem Angriff auszuweichen, sodass Jürgens prompt die stärkste Figur seines Kontrahenten aus dem Spiel nahm. Der Osnabrücker realisierte nun seinen schweren Fehler und gab umgehend auf. „Es kommt wirklich extrem selten vor, dass Partien so schnell beendet sind“, sagte Thomas Müller hinterher.

Doch die Hausherren glichen diesen frühen Rückstand nach drei Stunden aus. Gert Timmerman hatte seinem Gegner zwar zwei Bauern abnehmen können, musste aber eine eingeengte Stellung hinnehmen. Osnabrücks Frank Brüggemann behandelte diese Position in der Folge sehr stark, sodass Timmerman schließlich keine Rettung mehr sah und mit dem 30. Zug aufgab. Damit endete für den Lilienthaler auch seine glänzende Serie mit 20 Siegen und drei Unentschieden am Stück. Timmermans Teamkollegen legten aber umgehend wieder vor. Zunächst konterte Tobias Jugelt an Brett 2 einen Angriff am Damenflügel von Boris Schröder derart geschickt, dass er daraus schließlich den entscheidenden Vorteil zog und gewann. Kurz darauf hatte sich auch Lilienthals Topspieler Petar Genov seinen Gegenüber Philipp Hillebrand zurechtgelegt und den Sieg auf beeindruckend souveräne Weise gesichert.

Vera Jürgens verpasste es dann, mit einer an sich vielversprechenden Stellung die 3:1-Führung weiter auszubauen. Doch ihr Gegner Marc Selker erwies sich als ziemlich widerstandsfähig. Am Ende überzog die Lilientahlerin ihre Stellung und der Osnabrücker verkürzte auf 2:3. Dafür holte die zweite Frau im SFL-Team einen überzeugenden Sieg. Lyubka Genova setzte im Duell gegen Wolfgang Greten von Anfang an auf eine schnelle und aggressive Figurenentwicklung, die dem Gegner andauernd Verteidigungsprobleme bereitete. „Nicht alle waren mit fortdauernder Spieldauer zu lösen“, berichtete Thomas Müller. Genova gewann schließlich einen Bauern, wenig später eine Figur und damit auch die ganze Partie.

Aus den letzten beiden noch laufenden Partien benötigten die Lilienthaler nun noch ein halbes Pünktchen, um den Sieg davonzutragen. Doch weder Thomas Müller an Brett 7 noch Jürgen Tönjes an Brett 8 konnten ihren Gegnern das benötigte Remis abringen. „Jürgen Tönjes hatte das Spiel lange Zeit ausgeglichen gestalten können, wählte aber nicht den besten Plan und geriet mit einem Minusbauern in eine nicht mehr zu verteidigende Position“, informierte Thomas Müller, der am Ende ebenfalls knapp verlor.

„Ich hab an diesem Tage keinen rechten Zugang zu der Partie gefunden“, sagte Müller, dessen Läufer ziemlich früh ins Abseits geriet, sodass der Gegner die Partie praktisch mit einer Figur mehr spielte. Müller leistete zwar noch lange Widerstand, aber die gemachten Fehler waren einfach nicht mehr wettzumachen. Im 48. Zug gab er auf – und das 4:4 war besiegelt.