Der Fitnesszustand passt. Der SV Löhnhorst dürfte an den ersten Spieltagen lange Zeit hohes Tempo gehen können. Dies ist allerdings ungefähr die einzige Einschätzung, die der Aufsteiger mit Gewissheit im Hinblick auf die neue Fußball-Bezirksligasaison treffen mag. Ansonsten ist es für die Elf des Trainergespanns Torsten Kentel und Jan Haarde, die keinen der kommenden Gegner wirklich kennt, mehr oder weniger ein Start ins Ungewisse; wenngleich einer mit purer Vorfreude.

Aufschlüsse über das momentane Leistungsvermögen, gerade nach der langen Corona-Pause, haben auch die Testspiele der Schwarz-Weißen kaum erbracht. Den einzigen Sieg in der Vorbereitung erzielte der SVL nach 0:3-Rückstand gegen die klassentiefere SG Platjenwerbe. Die 2:5-Niederlage gegen Bremenligist SV Werder Bremen III, die erst in der Schlussphase zustande kam, und die 2:3-Generalprobe gegen den SV Eintracht Aumund zeigten, dass es bei gegnerischen Standardsituationen momentan noch an Konzentration und am Timing mangelt.

„Die Ergebnisse waren für mich in diesen Partien allerdings nicht so wichtig. Wir haben uns im Vorfeld bewusst gleichwertige Gegner ausgesucht, um enge Begegnungen mit ordentlich Gegenwehr zu provozieren“, berichtet Torsten Kentel. Der Coach des souveränen Kreisliga-Meisters war mit den letzten Wochen allerdings nicht ganz zufrieden: „Wir hatten zuletzt viele Akteure zu beklagen, die verreist waren oder sich mit Blessuren herumplagten. Eine echte Stammelf konnte sich dadurch nicht einspielen, und die Abstimmungen in und zwischen den verschiedenen Mannschaftsteilen sind deshalb zweifellos noch verbesserungswürdig.“

Zwischen den Pfosten dürften die Zuschauer zunächst wie in der Vorsaison ein Wechselspiel zwischen Dennis Brede und Phil Müller erleben. „Wenn überhaupt wird sich eine klare Nummer eins erst im Laufe der Serie herauskristallisieren“, erklärt Torsten Kentel. In der Defensive ragt das stabile Innenverteidiger-Duo Pasqual Hilke und Chris Meißner heraus. Während Letzterer durch seine Größe und Zweikampfstärke auffällt, gibt der erfahrene Hilke in der Regel die Kommandos im Abwehrverbund. Auf der Position des rechten Verteidigers erwies sich der schnelle Lukas Fänger mit guten Flanken zuletzt als echte Alternative.

Organisator auf dem Platz ist nach wie vor Kapitän Timo Höge auf der Sechs. Im rechten Mittelfeld läuft in der Regel der technisch versierte Daniel Cummerow auf, der viele Assists gibt und auch über einen guten Abschluss verfügt. Mindestens noch fünf Wochen wird Lars Schmidt wegen eines Muskelbündelrisses schmerzlich vermisst. „Lars war auf der linken Seite aufgrund seiner Flexibilität im letzten Jahr so etwas wie der Winner für uns“, macht Torsten Kentel deutlich. Lob hat der Trainer auch für seinen Ballverteiler Henrik Dargel übrig, der häufig auf der Zehn auftaucht: „Er hat sich ständig weiterentwickelt.“

Stürmer Chris Hybsz genießt durch seine Geschwindigkeit und Torgefahr einen hohen Stellenwert im Team. Während Jannik Dargel vorne die Bälle festmachen und abschirmen kann, ist Christoph Oberschelp auf Außen eine echte Größe. Einen Sprung traut Kentel im Angriff auch Timo Reinken zu, der seine körperlichen Defizite in der Vorbereitung minimiert hat.

„Es ist logisch, dass unser Ziel als Aufsteiger nur der Klassenerhalt sein kann. Ideal wäre es aber natürlich, wenn wir dieses Vorhaben mit dem Erreichen der Aufstiegsrunde früh schaffen“, weicht Torsten Kentel etwas von seiner Zurückhaltung ab. Der SVL-Trainer ist zudem froh, dass seine Mannschaft in der zweigeteilten Liga viele Derbys erleben wird: „Ich hätte mir dennoch gewünscht, zumindest einmal gegen alle antreten zu dürfen. Wer vermag schon mit klarer Gewissheit sagen, dass ab März tatsächlich die Auf- und Abstiegsrunde stattfinden kann.“

Weitere Informationen

SV LÖHNHORST

Zugänge: Moritz Kirstein, Tobias Lenz (beide reaktiviert), Tim Krüger (SV Lemwerder)

Abgänge: Bjarne Schönberger (Pause), Eike Fürst (Studium), Tom Poppen (Buschhausen)

Restkader: Malte Borgwardt, Carl-Julian Brand, Dennis Brede, Daniel Cummerow, Henrik Dargel, Jannik Dargel, Lukas Fänger, Pasqual Hilke, Timo Höge, Chris Hybsz, Philipp Kropp, Chris Meißner, Niklas Meißner, Phil Müller, Christoph Oberschelp, Julian Rathsmann, Timo Reinken, Lars Schmidt, Torben Speckmann, Lukas Versen, Jan Volkens

Trainer: Torsten Kentel & Jan Haarde

Co-Trainer: Thomas Harter

Meisterschaftsfavorit: keine Angaben

Saisonziel: Klassenerhalt