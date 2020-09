Hambergen/Ritterhude. Für beide Teams war zum Auftakt beim letztjährigen Tabellensechsten ESV Lüneburg nicht im Ansatz (2:10 beziehungsweise 1:11) etwas zu holen. Für die „Zebras“ könnte die Partie in der Salzstadt auch aufgrund einer weiteren Verletzung noch Folgen haben.

ESV Lüneburg - FC Hambergen 10:2: Dabei traten die Gastgeberinnen, bei denen Spitzenspielerin Ursula Krüger jeweils fehlte, nicht einmal in Bestbesetzung an. Doch auch der FCH musste bereits im Vorfeld einen schweren verletzungsbedingten Rückschlag hinnehmen, da die etatmäßige Nummer eins Stefanie Nolte wie schon im Frühjahr mit Schmerzen am Fuß laboriert und gar nicht erst mitfuhr.

„Es lief dann auch von Anfang an nicht“, berichtete Daniela Lilienthal, die sich mit ihrem Team einen schnellen, bereits entscheidenden 0:7-Rückstand einhandelte. Vor allem im oberen Paarkreuz fanden Daniela Lilienthal und Lilly Marie Küstner keine taktischen Mittel gegen die Spielsysteme von Nicola Betz und Karin Helms. „Man fragt sich bei dem aussichtslosen Spielstand schon, warum man nun eigentlich trotz mangelnder Motivation noch weiterspielen muss“, kritisierte Daniela Lilienthal das neue System ein wenig. Zwar holten Lilly Marie Küstner und Nane Grotheer erst jetzt die Ehrenzähler für die Gäste, doch in ihrem bedeutungslosen letzten Einzel verletzte sich Joanna Hahn beim Schritt zum Vorhandtopspin erneut am Knie. „Sie war schon im Krankenhaus, aber es ist noch nicht bekannt, wie lange sie jetzt ausfällt“, sagte Daniela Lilienthal im Hinblick auf die kommenden Aufgaben.

ESV Lüneburg - TuSG Ritterhude II 11:1: In der Vorsaison schafften die Hammestädterinnen den Klassenerhalt erst durch einen späten Kraftakt. Trotzdem nahm die TuSG ein erneut schnelles Abrutschen in den Tabellenkeller leichtfertig hin. Mit Bianca Hampel, Silke Kästingschäfer und Tanja Thies verzichteten die Gäste aus privaten Gründen gleich auf ihr gesamtes Spitzentrio. Den besten Eindruck im Ritterhuder „Rumpfteam“ hinterließ zweifellos Christiane Pelka, die auch den einzigen Zähler beisteuerte. Beim 3:1 über Uta Bensemann nutze sie die Passivität ihrer Gegnerin und hatte auch Nicola Betz am Rande einer Niederlage. „Das hätte ich natürlich angesichts des 10:12 im fünften Satz sehr gerne gewonnen“, ärgerte sich Christiane Pelka.

Ansonsten waren aber nur wenig spannende Duelle zu beobachten. Cornelia Kuhangel und Katrin Monsees standen im oberen Paarkreuz weitestgehend auf verlorenem Posten. Immerhin sammelte die junge Carolin Joergler wichtige Erfahrungswerte auf diesem Niveau. Mitte Oktober soll die Serie für die Ritterhuderinnen mit dem Derby gegen Falkenberg dann erst so richtig losgehen. Die Rot-Weißen hatten ihre beiden eigentlich am vergangenen Wochenende angesetzten Begegnungen auf Wunsch ihrer Gegner jeweils kurzfristig verschoben.

ESV Lüneburg – FC Hambergen 10:2

Betz – Lilienthal 3:1 (11:9, 9:11, 11:4, 11:7); Helms – Küstner 3:2 (11:8, 7:11, 7:11, 11:9, 11:4); Decker – Grotheer 3:0 (11:4, 12:10, 11:9); Bensemann – Hahn 3:2 (9:11, 14:12, 11:9, 10:12, 11:9); Betz – Küstner 3:1 (11:13, 11:6, 15:13, 11:3); Helms – Lilienthal 3:0 (11:5, 11:9, 11:7); Decker – Hahn 3:2 (11:8, 12:10, 6:11, 14:16, 11:4); Bensemann – Grotheer 2:3 (11:9, 11:13, 10:12, 11:9, 13:15); Decker – Küstner 1:3 (10:12, 6:11, 17:15, 9:11); Betz – Hahn 3:0 (12:10, 12:10, 11:5); Helms – Grotheer 3:1 (11:4, 11:4, 8:11, 11:9); Bensemann – Lilienthal 3:2 (11:9, 8:11, 9:11, 11:8, 11:9)

ESV Lüneburg – TuSG Ritterhude II 11:1

Betz – Monsees 3:1 (9:11, 11:5, 12:10, 11:7); Helms – Kuhangel 3:1 (11:7, 5:11, 11:9, 11:5); Decker – Joergler 3:0 (11:7, 11:7, 11:6); Bensemann – Pelka 1:3 (11:8, 8:11, 10:12, 4:11); Betz – Kuhangel 3:1 (8:11, 11:7, 11:7, 15:13); Helms – Monsees 3:0 (11:6, 12:10, 11:4); Decker – Pelka 3:0 (11:5, 11:6, 11:5); Bensemann – Joergler 3:1 (11:8, 8:11, 11:6, 11:5); Decker – Kuhangel 3:1 (11:4, 5:11, 11:7, 11:9); Betz – Pelka 3:2 (11:7, 8:11, 8:11, 11:5, 12:10); Helms – Joergler 3:0 (11:4, 11:6, 12:10); Bensemann – Monsees 3:1 (11:7, 11:8, 10:12, 11:7) FM