Jung, talentiert – und vielleicht in der nächsten Saison gemeinsam in einer Mannschaft: Daniel (links) und Dennis Gachov von der TuSG Ritterhude. (Christian Kosak)

Ritterhude. Dennis und Daniel Gachov von der TuSG Ritterhude sind zwar ähnlich talentiert. Dennoch läuft nur Dennis Gachov seit dieser Saison in der 1. Herren des Fußball-Bezirksligisten auf, während sein Drillingsbruder Daniel Gachov den Knipser in der dritten Formation des Klubs in der 1. Kreisklasse Osterholz gibt.

„Ich wollte meine Fußballschuhe eigentlich schon an den Nagel hängen“, informiert Daniel Gachov. Doch dann entschied sich der 18-Jährige noch anders und erzielte beim 5:5-Remis gegen den SV Lilienthal-Falkenberg II ohne jede Saisonvorbereitung und ohne jedes Training auf Anhieb drei Tore. Das weckte in den eigene Reihen Interesse. Die Tür zur ersten Mannschaft stand ihm jedenfalls offen, doch Daniel Gachov schlug alle Einladungen zum Training der Formation von Trainer Bastian Haskamp aus. „Du hattest ein bisschen Angst“, antwortet Dennis Gachov für seinen Bruder. „Ich hatte Respekt davor, in der ersten Mannschaft mitzutrainieren“, korrigiert Daniel Gachov. Wie auch immer. Sport spielt unter den Geschwistern jedenfalls eine große Rolle. Denn auch Jennifer Gachov spielte jahrelang Handball bei der TuSG Ritterhude, pausiert derzeit jedoch.

Dennis Gachov hatte bereits in der vergangenen Saison häufiger am Training des ersten Teams unter dem damaligen Coach Julian Geils teilgenommen. Unter dessen Nachfolger Torsten Just verpasste der rechte Verteidiger urlaubsbedingt zwei Wochen der ohnehin nur kurzen Serienvorbereitung und musste deshalb erst einmal auf der Bank Platz nehmen. Später spielte sich der angehende Bankkaufmann aber in die Mannschaft. Die Gachov-Brüder, deren Eltern Anfang der 1990er-Jahre aus Russland nach Deutschland einwanderten, lehnten vor dieser Saison ein Angebot der A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock aus der Niedersachsenliga ab. Vielmehr wollen sich die Youngster lieber jetzt schon bei den Herren beweisen. „Daniel ist der talentierteste unserer jungen Spieler und dank seiner Schnelligkeit sehr torgefährlich“, sagt Dennis Preuß, Übungsleiter der dritten Formation. Er würde seinem Goalgetter, der bereits 19 Mal in dieser Spielzeit ins Schwarze traf, aber keine Steine in den Weg legen, sollte das Bezirksliga-Team nach ihm rufen. Daniel Gachov hat es indes nicht eilig. Er möchte erst einmal die Saison in der Dritten beenden, um dann voraussichtlich in die Erste aufzurücken. „Ich möchte mein Team im Kampf um den Klassenerhalt nicht im Stich lassen“, erklärt der Gymnasiast, der seinen ihm unverständlichen Ruf als trainingsfaul klar widerlegt: „Ich bin sogar einer der Trainingsfleißigsten.“

Nur ein paar Meter von ihrem Elternhaus entfernt spielten Daniel und Dennis Gachov immer zusammen Fußball auf einem Bolzplatz. Im Alter von nur fünf Jahren traten sie auch bereits der TuSG Ritterhude bei, der sie bis heute die Treue halten. „Ich übernehme als Älterer mehr Verantwortung und passe auf, dass mein Bruder keine Dummheiten macht“, sagt Dennis Gachov. Diese Aussage möchte Daniel Gachov so nicht stehenlassen: „Du hast doch genauso viel Mist gebaut wie ich. Ich lasse mir von dir auch nichts sagen.“ Rein äußerlich sehen sich die beiden nicht besonders ähnlich und haben auch unterschiedliche Haarfarben. Dennis Gachov ist mit seinen 1,81 Metern sechs Zentimeter größer als sein Bruder und war früher auch ein Torjäger. „In der D- und C-Jugend habe ich auch meistens fünf oder sechs Tore pro Spiel geschossen“, berichtet der Blondschopf. Später rückte er aber auch aufgrund seiner Größe auf dem Feld immer weiter nach hinten. Ein Tor gelang dem Außenverteidiger aber trotzdem in seinem ersten Herrenjahr. „Ich habe mir selbst den Ball erobert und ihn dann von Patrick Brouwer wieder so zurückbekommen, dass ich diesen nur noch einzuschieben brauchte“, erinnert sich der 18-Jährige an seinen Treffer zum 4:2-Endstand gegen den FSV Langwedel-Völkersen zurück.

Daniel Gachov hat als Sechser begonnen und wanderte dann auf die Zehn oder nach vorne in den Sturm. „Meine Lieblingsposition ist aber nach wie vor die im defensiven Mittelfeld“, erklärt der angehende Abiturient, der die Oberstufe in der Schule an der Riesstraße besucht. Den Torinstinkt habe er auch auf der Sechs, versichert er. Wenn der 18-Jährige nicht ausreichend mit Bällen versorgt wird, dann holt er sich diese auch mitunter selbst aus dem Defensivbereich. „Manchmal kommen die langen Bälle auf mich einfach nicht vorne an“, lässt der Goalgetter wissen. Er verfüge aber über einen guten Antritt und ein starkes Dribbling. Und genau wie sein Bruder Dennis ist auch er großer Fan des FC Liverpool und des FC Barcelona. „Werder Bremen bleibt aber auch in unserem Herzen“, betont Dennis Gachov. Beide haben Kilian Mbappé von Paris St. Germain als Vorbild. Vor seinem Wechsel zum FC Bayern München verfolgten die Gachov-Brüder auch genau die Karriere von Corentin Tolisso bei Olympique Lyon.

Beide lieben überdies das Fußball-Zocken an der Spielkonsole. „Du bist doch gar kein Gegner mehr für mich“, ärgert Daniel Gachov seinen Bruder und macht klar, wer an der Playstation die Nase vorne hat. „Ich habe mich aber auch mehr auf das Spielen am Computer fokussiert“, rechtfertigt sich Dennis Gachov. Die beiden besuchten bis zur zehnten Jahrgangsstufe immer die gleiche Klasse. „Wir sind immer sehr gut mit unseren Klassenkameraden ausgekommen“, versichert Dennis Gachov. Auch untereinander verstünden sich die Geschwister hervorragend. „Man lässt zwar mal kurz die Wut am anderen aus. Das dauert aber nur ein paar Minuten. Wir können nicht tagelang aufeinander sauer sein“, erklärt Daniel Gachov.

Die Ritterhuder Fans dürfen sich schon auf ein talentierte Bruderduo in der kommenden Saison freuen. „Wir haben schon in der Jugend gemeinsam unsere Gegner ausgespielt“, verrät Dennis Gachov. Daniel Gachov kann ihm da nur zustimmen: „Wir können jeweils die Gedanken des anderen lesen und wissen genau, wie der andere tickt. Deshalb kennen wir auch unsere Laufwege.“ Dennis Gachov möchte seinen Stammplatz im ersten Team behalten und in der nächsten Spielzeit um den Aufstieg in die Landesliga kämpfen. Vielleicht dann auch Seite an Seite mit seinem Bruder Daniel.