Anna Dohrmann, Fußballerin FC Hambergen (FR)

Frau Dohrmann, wie sieht Ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Anna Dohrmann: Anders als andere Mannschaften haben wir noch nicht wieder mit dem Training begonnen. Unsere Trainerin Romina Krensellack hat uns gefragt, was wir von den vielen Auflagen halten. Und auch wenn es weiterhin hart ist, sich nicht wie gewohnt zwei- bis dreimal pro Woche zu sehen, setzen wir weiterhin das Training aus. Wir könnten ohnehin nur laufen oder taktische Übungen machen und nicht die spielerischen Komponenten trainieren. Persönlich halte ich mich mit EMS, also Training unter Stromreizen, fit oder mache Home-Workouts. Wahrscheinlich wird aber erst mal die Kondition das größte Problem sein.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Ich habe auf jeden Fall Bedenken. Die meisten Menschen glauben anscheinend, dass Corona vorbei und alles wieder normal ist. An der Schlachte bekommt man keinen Platz, und alle liegen gefühlt an der Weser rum. Meine engsten Freundinnen und ich handhaben es noch immer so, dass wir uns seit Wochen nur mit denselben Personen treffen und dadurch den Kreis der sozialen Kontakte sehr kleinhalten.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

Zum Glück hatte ich in dieser Zeit trotzdem mit Menschen zu tun, da ich an der Kasse eines Supermarkts gejobbt habe. Gefehlt hat mir das Training oder mal spontan ins Kino oder essen zu gehen. Meine Oma im Heim konnte ich leider nicht besuchen. Aber immerhin besitzt sie ein Fenster zur Straße. So bin ich trotzdem hingefahren, sie konnte mich sehen, und wir haben telefoniert. Ich habe wieder mehr Gefallen an der Natur sowie Puzzles und Gesellschaftsspielen gefunden.

Wie sehr schränkt Sie Corona noch ein?

Es geht, man hat sich damit schon arrangiert. Mein Studium „Soziale Arbeit“ ist allerdings momentan recht mühsam. Aus Klausuren werden Hausarbeiten, von denen ich mittlerweile fünf auf dem Tisch liegen habe. Die Literatur im Internet zu suchen, ist zudem nicht ganz so einfach. Außerdem geben manche Professoren keine Online-Seminare, sondern stellen Power-Point-Präsentationen ins Netz, damit wir uns den Stoff selbst aneignen.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

Zur Person

Heute von:

Anna Dohrmann, 27 Jahre alt, Verteidigerin beim Fußball-Bezirksligisten FC Hambergen

Weitere Informationen

Der Trainingsbetrieb ist vereinzelt gestartet. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir Sportlerinnen und Sportler aus unserem Verbreitungsgebiet über die nun eingeführten Lockerungen berichten.