Frau Höpner, wie sieht Ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Anna Höpner: Wir haben vor zwei Wochen wieder das Training aufgenommen. Natürlich unter verschärften Bedingungen, denn wir vermeiden jeglichen Kontakt, was beim American Football durchaus schwierig ist. So läuft es vor allem auf Athletiktraining und Trockenübungen, wie zum Beispiel das Einstudieren von Laufwegen, hinaus. Demnächst wollen wir auch wieder damit anfangen, Bälle zu werfen. Für unsere Mannschaft ist diese Situation nicht ganz so schlimm, ehrlich gesagt passt der Zeitpunkt sogar ganz gut. Denn unser Team befindet sich momentan noch im Aufbau und ist noch nicht für den Spielbetrieb angemeldet. Wir haben zuletzt viele neue Spielerinnen dazubekommen und können diesen nun erstmal in Ruhe die Grundlagen beibringen.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Ich weiß nicht, ob das alles so sein muss. Schließlich hört man ja, dass es in manchen Kreisen durch Familienfeiern wieder vermehrt zu Ausbrüchen kommt. Außerdem hätte man die Maskenpflicht meiner Meinung nach eher einführen sollen, um andere zu schützen. Denn selbst weiß man ja oftmals gar nicht, ob man das Virus in sich trägt. Ich bemerke zudem, dass viele ältere Menschen sich jetzt wieder raustrauen. Nach wie vor bieten wir mit den Badgers Ladies aber eine Nachbarschaftshilfe an und gehen sehr gerne für die Risikogruppen einkaufen. Man darf sich wegen dieser Aktion weiterhin sehr gerne bei uns melden, wir haben noch Kapazitäten.

Ich habe den Sport total vermisst. Das Vereinsleben lag wochenlang brach, außerdem gehe ich normalerweise regelmäßig ins Fitnessstudio. Der Bummel durch die Waterfront hat mir gefehlt, genauso wie der Saganaki mit Gyros bei meinem Lieblingsgriechen. Die Arbeit im Homeoffice gefällt mir übrigens extrem gut. Eigentlich sitze ich in Bremen im Büro eines Forschungsinstituts und kann nun jedoch bei dem schönen Wetter mit dem Laptop im Garten arbeiten. Das würde ich gerne später zumindest ein paar Tage in der Woche beibehalten. Darüber hinaus finde ich es gut, dass man sich im schriftlichen Kontakt nach dem Wohlbefinden des anderen erkundigt. Den Abschlusssatz „Bleib’gesund“ würde ich mir auch für die Zukunft wünschen.

Ich fühle mich in meinem Alter und auf dem Land lebend nicht so sehr betroffen. Die meiste Zeit verbringe ich ohnehin auf unserem Hof in Lilienthal, deshalb merke ich die Einschränkungen Gott sei Dank nicht so wie beispielsweise Leute, die mitten in der Stadt in einer kleinen Mietswohnung leben. Ansonsten ist das meiste ja auch wieder möglich, wenn auch unter kuriosen Umständen. Wer hätte vor einem halben Jahr schon geglaubt, dass wir alle mit einem Mund- und Nasenschutz herumlaufen?

Anna Höppner (FR)

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

Zur Person

Heute von:

Anna Höpner, 29 Jahre alt, American-Football-Spielerin und Teammanagerin der Badgers Ladies

Weitere Informationen

Der Trainingsbetrieb ist vereinzelt gestartet. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir Sportlerinnen und Sportler aus unserem Verbreitungsgebiet über die nun eingeführten Lockerungen berichten.