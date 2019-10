Ritterhude. „Das war ein Armutszeugnis“, beurteilte der Trainer der TuSG Ritterhude, Bastian Haskamp, die 0:4 (0:3)-Schlappe seiner Formation in der Fußball-Bezirksliga 3 beim SV Ippensen. Weil sich Luca Vrampe am Spieltag selbst noch krankmeldete, wuchs die Zahl der Ausfälle beim Gast auf zehn Kicker an. „Das ist schon ein Brett“, gab Haskamp zu bedenken. Noah Hilse spielte, wenngleich er in der gesamten Trainingswoche krankheitsbedingt gefehlt hatte. „Vielleicht hätte ich ihn nicht aufbieten dürfen“, sagte der Coach.

Mit Marcel Meyer und Maik Tiganj bissen zwei weitere Ritterhuder angeschlagen auf die Zähne. Der Matchplan der Gäste wurde bereits nach 60 Sekunden über den Haufen geworfen, weil Nils Klindworth mit einem abgefälschten Schuss aus 25 Metern zum 1:0 traf. So konnten sich die zweikampfstarken Hausherren schon früh aufs Kontern verlegen. „Wir waren vom Kopf her aber auch nicht richtig da“, kritisierte Bastian Haskamp. Steffen Klindworth erhöhte per Doppelpack noch vor dem Pausentee auf 3:0. Erst nach dem Wechsel vergab Marcel Meyer auch zwei gute Gelegenheiten auf der Gegenseite.