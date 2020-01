Zeigte sich in bestechender Form: ATSV-Spielerin Astrid Hegemann, hier in der Annahme. (Sandra Brockmann)

Scharmbeckstotel. Ähnlich wie der SV Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga werden wohl auch die Landesliga-Volleyballerinnen des ATSV Scharmbeckstotel bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Anders als die Grün-Weißen konnte die Mannschaft von ATSV-Trainerin Siggi Holschen am vergangenen Wochenende aber einen ganz wichtigen Sieg verbuchen. Der Niederlage gegen Spitzenreiter Wildeshausen folgte ein eminent wichtiger Dreisatzsieg über den TuS Wremen.

ATSV Scharmbeckstotel – VfL Wildeshausen 0:3 (20:25, 20:25, 24:26): Der Tabellenführer war am Ende zwar eine Nummer zu groß für das Holschen-Team, dennoch gab es nach dem Spiel zufriedene Gesichter bei den Gastgeberinnen. Denn die hatten dem VfL alles abverlangt. „Alle sprühten nur so vor Spielfreude“, berichtete Holschen.

Nach leichten Startschwierigkeiten (9:13) hatten sich die ATSV-Frauen, allen voran die stark aufgelegte Jasmin Eggert, auf den Gegner eingestellt. Bei 17:18 nahm der Wildeshauser Coach eine Auszeit, da der ATSV drauf und dran war, das Spiel zu drehen. Doch mit ein, zwei einfachen Eigenfehlern verhinderten die Scharmbeckstotelerinnen am Ende die Wende selbst.

Ähnlich war es im zweiten Durchgang, in dem die Holschen-Schützlinge zunächst mit 13:9 führten, diesen Vorsprung aber nicht ins Ziel retten konnten und bei 16:21 den Anschluss verloren hatten. Doch das Team um Mannschaftsführerin Irene Jäger hatte spürbar Gefallen gefunden an dieser Partie und war noch lange nicht bereit, aufzugeben. Erneut starteten die Gastgeberinnen mit einer Führung, diesmal hieß es sogar 8:3. Auch bei 16:13 lag das Holschen-Team noch in Front, doch im Stile eines Spitzenreiters war Wildeshausen pünktlich bei 22:22 wieder dran. Bei 24:24 folgte dann ein Fehlaufschlag sowie ein Eigenfehler – das Match war verloren. „Mit ein bisschen mehr Fortune wäre hier wirklich mehr drin gewesen“, sagte Holschen.

ATSV Scharmbeckstotel – TuS Wremen 09 3:0 (25:12, 25:12, 25:16): Die erste Partie des Tages hatte trotzdem für ordentlich Selbstvertrauen gesorgt. Und die Motivation stieg sogar noch weiter an, da mit Wremen nun ein Gegner wartete, gegen den das Holschen-Team am ersten Spieltag eine enttäuschende 0:3-Schlappe kassiert hatte – und der nach dieser Auftaktpartie nur noch ein Spiel gewinnen konnte. Ein Sieg war also Pflicht, und genauso gingen die ATSV-Damen auch ins Spiel.

Mit einer 6:0-Serie starteten die Gastgeberinnen und ließen auch nach diesem Traumstart zu keiner Sekunde locker. Astrid Hegemann, die in den vergangenen Spielen schmerzlich vermisst worden war, zeigte, warum sie so wichtig für das Team ist. „Wir haben Wremen geradezu schwindelig gespielt“, berichtete Siggi Holschen von einem Klassenunterschied. Über 17:6 ging der erste Durchgang klar an den ATSV, im zweiten Satz konnten die Gäste nur ganz zu Beginn mithalten. ATSV-Youngster Joana Buse überzeugte einmal mehr mit starken Aufschlägen. Und kam doch mal ein Angriffsball zurück, stand der ATSV-Block meistens an der richtigen Stelle. Über 13:6 und 17:10 ging auch dieser Satz klar an das Holschen-Team. Die ATSV-Trainerin nutzte den klaren Spielverlauf, um viel zu wechseln. Das tat der Dominanz indes keinen Abbruch, auch Durchgang drei verlief früh in deutlichen Bahnen (13:7). Durch den klaren Dreisatzerfolg kletterte der ATSV Scharmbeckstotel vorübergehend wieder auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

ATSV Scharmbeckstotel: Arndt, Buse, Eggert, Göcke, Hegemann, Höge, Jäger, Nackenhorst, Richter, Schulken, Wilm.