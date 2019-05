Scharmbeckstotel. Mit dem allerletzten Aufgebot hat der bereits aus der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 abgestiegene ATSV Scharmbeckstotel eine unterdurchschnittliche Partie beim SV Ippensen mit 0:3 verloren. Bereits in der zweiten Minute gerieten die Schwarz-Gelben in Rückstand. Auf der linken Seite zog Ippensens Sönke Hauschild von der Torauslinie in die Mitte und brachte das Leder mit Glück im kurzen Eck unter.

Die Gäste hielten dennoch an ihrer defensiven Einstellung fest und verteidigten im weiteren Verlauf der ersten Hälfte ordentlich. Kurz vor der Pause gelang den Hausherren der letztlich entscheidende Doppelschlag. Zunächst zirkelte Sebastian Burfeind einen direkten Freistoß aus 20 Metern rechts um die Mauer herum flach ins untere Eck. Kurz darauf wurde ATSV-Sechser Nils Bonkowski im Mittelfeld gedoppelt, verlor den Ball, und Nils Klindworth ließ sich die Chance, alleine aufs ATSV-Gehäuse zulaufend, nicht entgehen. Nach dem Seitenwechsel verhinderte Scharmbeckstotels Keeper Tassilo Hildebrand eine deutlich höhere Pleite seiner Elf. In der Offensive waren übers Tor geschlagene Freistöße von Lucas Gley oder Nils Bonkowski schon die besten Torannäherungen des Absteigers.