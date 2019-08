Scharmbeckstotel. Nun ist es auch offiziell bestätigt: Die erste Herrenmannschaft des ATSV Scharmbeckstotel wurde vom Spielbetrieb in der Fußball-Kreisliga Osterholz abgemeldet. Bereits in der Sommerpause hatte sich angedeutet, dass der Bezirksliga-Absteiger keine Mannschaft zusammenbekommen würde, der eigentlich neu verpflichtete Trainer Marco Miesner hatte noch vor dem ersten Training die Brocken wieder entnervt hingeworfen. Nach zwei Nichtantritten in der Liga und einem im Pokal wurden nun Fakten geschaffen: Der ATSV Scharmbeckstotel steht als erster Absteiger fest und kann nächste Saison einen Neustart in der 1. Kreisklasse wagen – sofern er denn dann eine Mannschaft zusammen hat.