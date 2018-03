Jubelnde ATSV-Spieler: So wie auf diesem Archivfoto möchten es Scharmbeckstotels Fußballer in den nächsten Wochen noch öfter machen. (Dohr)

Scharmbeckstotel. Der ATSV Scharmbeckstotel hat auch das zweite Punktspiel in diesem Jahr gewonnen und somit der Hoffnung auf eine erfolgreiche Aufholjagd im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 neue Nahrung gegeben. Das Team von Trainer Philipp Meinke schlug den FSV Hesedorf/Nartum mit 4:1 (3:0) und sorgte so dafür, dass ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt nicht weiter enteilte.

Entsprechend groß war die Erleichterung auf Seiten der Gastgeber: "Das war ein Sechs-Punkte-Spiel für uns und natürlich ganz wichtig", freute sich Meinke über den gelungenen Abend. Nach dem 1:0 beim SV Ippensen Ende Januar konnten die Gelb-Schwarzen nun also nachlegen und fiebern dementsprechend dem am heutigen Freitagabend stattfindenden Derby gegen den TSV Wallhöfen entgegen.

Meineke hatte sein Team gegen Hesedorf/Nartum eigentlich von Beginn an hoch anpressen lassen wollen, wurde vom Gegner jedoch mit einer ähnlichen Taktik überrascht. So entwickelte sich in den ersten zehn Minuten ein ziemlich zerfahrenes Spiel, in dem die Scharmbeckstoteler dann aber die erste Großchance hatten. Doch nach einem Konter scheiterte Dominic Ponty am Hesedorfer Torwart Jonas Bohling.

Überragender Nils Sievert

Besser machte es kurz darauf Justin Hülsmann. Nach einer Ecke von Ponty drückte der ATSV-Innenverteidiger das Spielgerät aus dem Gewühl heraus über die Linie (11.). Doch die Freude bekam nur 120 Sekunden später einen Dämpfer, als sich Mittelfeldmann Jonas Krebs nach einem Ausfallschritt eine Leistenzerrung zuzog und früh das Feld verlassen musste. Für ihn kam Alexander Kistner ins Spiel. Nach und nach bekamen die Hausherren das Spiel nun besser in den Griff, konnten sich allerdings auch bei ihrem starken Torwart Nils-Linus Sievert bedanken, der zweimal überragend reagierte und die Führung festhielt. Einmal warf sich der Schlussmann außerhalb des Sechzehners mit Händen auf dem Rücken in einen Schuss – und parierte mit dem Brustkorb.

Pascal Blaak sorgte drei Minuten vor der Pause für das 2:0 als er aus der Distanz flach rechts ins Tor traf. Und Justin Hülsmann legte dann sogar noch das 3:0 nach. Wieder funktionierte die einstudierte Eckenvariante, wieder stand der Verteidiger goldrichtig, um den Ball über die Linie zu schieben. In der Kabine mahnte Philipp Meinke seine Akteure dann zur Konzentration. "Ich war mir noch nicht restlos sicher. Es war klar, dass Hesedorf weiter kämpfen wird und ein frühes Gegentor kann dann alles zum Kippen bringen."

Entsprechend lag der ATSV-Fokus nach Wiederanpfiff auf einer einheitlichen Defensivstrategie. Die führte dann schließlich auch zum Erfolg. Mit einem Lehrbuchkonter sorgte Pascal Blaak in der 68. Minute für die endgültige Entscheidung. Kilian Dziobeck, Dominic Ponty und Alexander Kistner vergaben danach weitere Großchancen. Als die Konzentration in der Schlussphase ein wenig nachließ, glückte den Gästen durch Niklas Niestädt schließlich noch der Ehrentreffer zum 4:1-Endstand. Es war am Ende das einzige, klitzekleine Haar in der Suppe, dem Philipp Meinke aber nicht zuviel Aufmerksamkeit schenken wollte: "Das war ein bisschen schade, aber insgesamt war es einfach nur wichtig, dass wir dieses Spiel gewonnen haben."