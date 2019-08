Ein Team mit Ziel Klassenerhalt: die Fußballerinnen des VSK Osterholz Scharmbeck. (Fotos: Fr)

Landkreis Osterholz. Die Fußballerinnen des ATSV Scharmbeckstotel und des VSK Osterholz-Scharmbeck haben eine Menge gemeinsam. Nicht nur, dass die beiden Teams in der Landesliga Lüneburg auf Punktejagd gehen und damit im Landkreis Osterholz die am höchsten spielenden Frauenmannschaften sind. In der vergangenen Saison erzielten beide Teams auch noch genau die gleiche Anzahl Treffer. 46, um genau zu sein. Wobei der ATSV mit diesen Toren gleich elf Punkte mehr sammelte als der Kreisstadt-Rivale.

In der neuen Saison legt ATSV-Coach Pascal Blaak vor allem ein Augenmerk auf den Angriff, während es für den VSK erneut um den Klassenerhalt geht. In der Defensive stand Scharmbeckstotel zuletzt so gut, dass es den gegnerischen Teams in 22 Spielen nur 17 Mal gelang, zu treffen – Ligabestwert. Trotzdem gewann der VSK das Rückspiel mit 1:0 und freute sich so neben dem Klassenverbleib auch über den Derbysieg – wenngleich diese Spiele gegeneinander nie wirklichen Derbycharakter hatten. Zu freundschaftlich ist das Verhältnis untereinander.

Als VSK-Trainer Jörn Flauder, der weiter mit Konstantin Semov zusammenarbeitet, vom Autounfall des ATSV auf dem Weg zum Auswärtsspiel im Pokal am vergangenen Wochenende hörte, meldete er sich beispielsweise umgehend bei Pascal Blaak und erkundigte sich nach dessen Befinden – Genesungswünsche der ATSV-Mannschaft inklusive. Die Rivalen, sie schätzen sich, und das auch, weil die sportlichen Ambitionen so unterschiedlich sind.

Denn der ATSV hat sich noch mal in der Offensive verstärkt, um mit Nachdruck an einer besseren Torausbeute zu arbeiten. Rieke Krenzel, vom TSV St. Jürgen gekommen, zeigte in der Vorbereitung schon, dass sie eine echte Bereicherung für das Team ist. Mit Pia Willer meldet sich zudem eine Angreiferin zurück, die nach Kreuzbandriss wie ein Neuzugang daherkommt. Zudem hat Blaak einige junge Spielerinnen aus der Jugend hochgezogen, die für frischen Wind sorgen sollen. „Wir wollen das Maximum rausholen. In unserem Fall ist das eine Platzierung unter den ersten drei“, redet Blaak deshalb auch gar nicht um den heißen Brei herum. „Die Liga ist ausgeglichen und das macht es nicht einfach, aber dadurch gibt es auch keinen klaren Favoriten.“

Für einen guten Unterbau sollte hierfür auch eine Zusammenarbeit mit Ortsnachbar TuSG Ritterhude aufgebaut werden. Gerade die jungen Spielerinnen sollten an den Frauenfußball herangeführt werden, doch aus der Zusammenarbeit wurde nichts, wie Blaak verrät: „Wir hatten einen großen Kader, aber kurzfristig sind einige abgesprungen und die Regeln des Niedersächsischen Fußballverbandes haben es uns ebenfalls nahezu unmöglich gemacht.“ Dem VSK traut er eine ähnlich gute Rolle wie letzte Saison zu: „Sie haben sich gut verstärkt und werden sich mit Sicherheit weiterentwickeln.“

Dass die Grün-Weißen schon recht weit sind, haben sie vor allem in der Rückserie gezeigt. „Da waren wir eine der formstärksten Mannschaften. Diesen Schwung wollen wir mitnehmen“, sagt Flauder, der besonders stolz auf seine Offensive ist. Mit Svenja Welkenbach, Jana Hollmann und Dorothea Bavendamm kann das Trainerteam auf einige treffsichere Offensivkräfte zurückgreifen. Da Sandra Kolbe, die etatmäßige Nummer eins, auf unbestimmte Zeit verletzt fehlen wird, setzt der VSK im Tor auf die noch junge Celina Volkens, die aus Ritterhude in die Kreisstadt wechselte.

Ein bisschen Rivalität gibt es dann aber doch, wie Flauder zugibt: „Wir haben großen Respekt vor dem, was der ATSV seit Jahren macht und freuen uns auf die Duelle, in denen wir uns sicher nichts schenken werden.“ Am 15. September steht das Stadtderby auf dem Programm – und auch wenn der Konkurrenzgedanke nicht allzu ausgeprägt ist, werden die Spielerinnen dann alles daran setzen, dem Gegner die Tour zu vermasseln. Egal, ob es um Titel oder Klassenerhalt geht.

Zur Sache

Zwei Eisen noch im Feuer

Der Kreisfußballverband Osterholz hat zumindest noch zwei Eisen im Feuer des Frauen-Bezirkspokals. Der VSK Osterholz-Scharmbeck (10:0 bei der SpVgg. Bison) und der FC Hansa Schwanewede (4:2 gegen SV Ahlerstedt/Ottendorf II) stehen in der Runde der letzten 16 Mannschaften. Kreisligist FC Hansa Schwanewede bootete nach dem TSV Bassen (1:0) mit dem SV Ahlerstedt/Ottendorf II bereits den zweiten Bezirksligisten aus. Bezirksligist FC Hambergen musste sich dem TuS Westerholz mit 1:4 beugen. Landesligist ATSV Scharmbeckstotel bestreitet seine Hängepartie der 2. Hauptrunde beim MTV Jeddingen erst am Mittwoch, 18. September (20 Uhr). Das Achtelfinale wird am Sonntag, 29. September, ausgespielt.

Weitere Informationen

ATSV Scharmbeckstotel

Zugänge: Rieke Krenzel (TSV Sankt Jürgen), Charlotte Jacobsen, Tina Monsees, Emilia Wildemann, Edna Lammers, Chiara Engelmann, Kimberly Müller, Vanessa Menken (alle eigene Jugend)

Abgänge: Malin Gerken (Linner SV), Lara Göbel (verzogen)

Restkader: Frederike Fürst, Melanie Wimmer, Johanna Reiß, Nele Komatowsky, Nane Grotheer, Svenja Stelter, Rieke Lauszus, Okka Saathoff, Julia Schmidts, Lisa Ramdor, Jana Lehmann, Jana Koehle, Jütte Apel, Lisann Focke, Ronja Klook, Marlene Meyer, Katinka Hoffmann, Sarah Nolte, Lina Reichhart, Antonia Görcks, Pia Willer

Trainer: Pascal Blaak

Co-Trainer: Frank Reichhart

Betreuer: Oliver Reiß

Meisterschaftsfavorit: SG Anderlingen/Byhusen, TuS Westerholz

Saisonziel: Platz 1-3

VSK Osterholz-Scharmbeck

Zugänge: Mara Timm (SC Borgfeld), Melanie Wittmershaus (TV Axstedt, A-Jugend/eigene C-Jugend), Annabell Lange (SV Eintracht Lüneburg), Celina Volkens (TuSG Ritterhude), Julia Baumann (Rückkehr aus Australien)

Abgänge: Antje-Marie Mischke (FC Oste/Oldendorf)

Restkader: Dorothea Bavendamm, Jasna Feldmann, Jana Hollmann, Kyra Hollmann, Sandra Kolbe, Marie Kuper, Charlene Niemüller, Marieke Paul, Svenja Welkenbach, Laura Prigge, Katrin Puckhaber, Charlotte Suckert, Judith van Osten, Milena Rosenthal, Anne Niemann, Samira Mayer, Imke Menge

Trainer: Konstantin Semenov, Jörn Flauder

Torwarttrainerin: Sandra Kolbe

Betreuer: David Jakesch

Physiotherapeutin: Mara Timm

Saisonziel: Klassenerhalt

Meisterschaftsfavorit: SG Anderlingen/Byhusen, MTV Barum II THI