Irene Jäger und Joana Buse (rechts) mussten mit den ATSV-Volleyballerinnen zwei Niederlagen hinnehmen. (Brockmann)

Scharmbeckstotel. Am zweiten Heimspieltag der laufenden Landesliga-Saison verlor die Mannschaft von Trainerin Siggi Holschen sowohl gegen den VfL Oythe III als auch gegen TSV Fischerhude-Quelkhorn. Beide Male blieb das Team weit hinter seinen Möglichkeiten zurück.

ATSV Scharmbeckstotel – VfL Oythe III 1:3 (8:25, 25:21, 10:25, 7:25): Dass es gegen den Tabellenführer schwer werden würde, war bereits vor dem ersten Ball klar. Am Ende wurde es dann aber eine ziemlich kuriose Angelegenheit. Denn die Scharmbeckstotelerinnen mussten im ersten Satz ein vernichtendes 8:25 quittieren. Gerade einmal 16 Minuten dauerte dieser Durchgang – und den ATSV-Anhängern wurde angst und bange.

Doch die Holschen-Schützlinge ergaben sich nicht in ihr Schicksal und bäumten sich mit Beginn des zweiten Satzes auf – vornehmlich in Person von Birte Arndt und Astrid Hegemann. Besonders deren Angriffe bekamen die Gäste fortan nicht mehr in den Griff. Mit 25:21 schafften die Gastgeberinnen den Satzausgleich. „Eigentlich hatten da alle gedacht: Jetzt geht es los“, brachte Holschen die Stimmung in der Halle auf den Punkt. Doch daraus wurde nichts.

Denn im dritten Satz zog der VfL Oythe III das Tempo derart an, dass die ATSV-Damen ganz schnell erkennen mussten, dass da nicht mehr viel gehen würde. Dass in den Sätzen drei und vier dann aber insgesamt nur noch 17 Punkte heraussprangen, war in dieser Deutlichkeit dann doch überraschend.

ATSV Scharmbeckstotel – TSV Fischerhude-Quelkhorn 1:3 (22:25, 25:22, 20:25, 22:25): Die Stimmung im ATSV-Lager war trotz der herben Niederlage im ersten Spiel schnell wieder im Normalbereich. „Es war alles in allem schließlich ein tolles Spiel“, berichtete Holschen. Eine deutlich umkämpftere Partie wurde dann jedoch das zweite Duell, in dem die Gastgeberinnen zunächst lange Zeit führten, dann aber aufgrund einiger Unkonzentriertheiten bei 19:21 die entscheidenden Fehler machten.

Genau andersherum verlief dann Durchgang zwei. Die ATSV-Damen lagen schon mit 11:15 zurück, holten sich diesen Abschnitt aber trotzdem noch mit 25:22. „Doch auch das war leider nur ein Strohfeuer“, berichtete Holschen, die mitansehen musste, wie beinahe alle ihre Spielerinnen in den Sätzen drei und vier hinter ihren Möglichkeiten blieben. Lediglich Mareike Wille ließ sich von der allgemeinen Unsicherheit nicht anstecken.

So endete das Comeback von Jasmin Eggert, die erstmals nach fünfmonatiger Verletzungspause wieder zum Kurzeinsatz kam, mit einer Doppelniederlage. „Am Ende bleibt die Hoffnung, dass am nächsten Spieltag alle wieder ihr Potenzial abrufen. Denn die Mannschaft ist eigentlich von ihrer Qualität her deutlich besser“, fasste Siggi Holschen den verkorksten Heimspieltag zusammen.

ATSV Scharmbeckstotel: Arndt, Buse, Eggert, Hegemann, Höge, Jäger, Nackenhorst, Richter, Schulken, Wille, Wilm.