Eugen Zilke (im grünen Trikot) lenkte den Ball in der Nachspielzeit zum 2:1-Siegtreffer für den VSK ins Netz. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Sie hatten dran geglaubt, bis zuletzt. Doch dann begann schon die Nachspielzeit für die Spieler des VSK Osterholz-Scharmbeck. In der zweiten Minute dieser Zusatzzeit setzte Kevin Zilke den Ball nach der letzten Ecke von Hussain Taha einmal mehr per Kopf in Richtung Tor des TuS Bothel, Eugen Zilke berührte das Leder noch leicht – und der Ball war drin im Netz, drin zum 2:1 (1:1)-Sieg, den sich die Grünhemden in den folgenden Sekunden dieses Spiels der Fußball-Bezirksliga 3 auch nicht mehr nehmen ließen.

Diesen unbedingten Willen der Mannschaft lobte nach Spielschluss auch Trainer Oliver Schilling, der selbst erst einmal in ein paar Gedankengänge versunken an der Bande benötigte, um die Spannung der vorangegangenen 95 Minuten zu verarbeiten. Schilling hielt den Erfolg seiner Heimmannschaft letztlich auch für „nicht unverdient“, auch wenn Bothel es ganz gut gemacht hätte in der Partie. Insbesondere für die erste Halbzeit lobte der VSK-Coach seine Elf , „da fand ich uns im Aufbau extrem gut“.

Platzherren beherrschen die Partie

Zu Beginn musste Kapitän und Torwart Malte Vollstedt aber gleich mal einen Ball der Botheler mit einer Hand zur Ecke abwehren (2.), doch danach stellte der VSK schnell die Spielübersicht und -beherrschung her. Der ruhige und bedächtige Spielaufbau, das Warten auf die eine Chance, kennzeichneten die Vorwärtsbewegung der Platzherren im Dauerregen des Städtischen Stadions. Als in der 15. Minute dann zwei Botheler dem schussbereiten Kevin Zilke Platz machten, nutzte er die Lücke, drosch den Ball vom linken Strafraumeck gegen den rechten Pfosten, von wo das Leder zum 1:0 hinter die Torlinie sprang.

Der VSK blieb das überlegene Team, vergab eine dicke Chance durch Abel Tsigab (18.) und hatte in der Abwehr mit den zumeist langen Bällen der Botheler keine Mühe. Nur einmal zog dort Christoph Meinke einfach mal ab, sein Mitspieler Cedric Ahrens gab dem Ball kurz mit dem Kopf noch eine leicht andere Richtung, sodass er für VSK-Torsteher Vollstedt unerreichbar wurde – und es stand 1:1 (29). Bothel stellte sich nun massierter in die Deckung, während der VSK sich doch etwas beeindruckt zeigte.

Und auch im zweiten Durchgang taten sich die Gastgeber schwer, ein Loch in der TuS-Abwehr zu finden. Der VSK blieb bei seinem Konzept, mit spielerischen Mitteln eine Torchance zu erarbeiten, während Bothel eigentlich nur noch auf Konter setzte (und bei VSK-Ecken beispielsweise mit gleich drei Akteuren an der Mittellinie lauerte, um einen möglichen Abpraller aufzunehmen). Eigentlich war es nur das Spiel auf ein Tor – auf das des TuS Bothel. Und die Osterholz-Scharmbecker kamen der gegnerischen Torlinie auch näher und näher, doch ein Bein oder der Fuß eines gegnerischen Spielers stellte sich dem Ball immer wieder in den Weg.

So verrannen die Minuten, dann die Sekunden, bevor Schiedsrichter Mika Jungclaus die fünf Minuten Nachspielzeit anzeigte. Bothel hatte das Remis nämlich sehr geschickt verteidigt, immer wieder für kleinere Unterbrechungen gesorgt. Als der Siegtreffer für den VSK dann doch noch gefallen war, nutzten die Platzherren die Zeit erst einmal für einen ausgiebigen Torjubel. Nun drängte zwar Bothel auch noch einmal, doch in der vierten Minute der Nachspielzeit hätten Eugen Zilke und im Nachschuss der eingewechselte Stürmer Mohamed Taha sogar noch für eine Ergebnisverbesserung sorgen können, ja fast müssen. Doch dann war tatsächlich Schluss, der VSK hatte drei weitere Punkte eingefahren und seinen Höhenflug in der Bezirksliga 3 fortgesetzt. Auf Platz vier sind die Schützlinge von Trainer Oliver Schilling inzwischen ja schon angekommen.