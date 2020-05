Grasberg. Nicht nur der TSV Dannenberg, FC Hambergen, TSV Eiche Neu St. Jürgen und der SV Lilienthal-Falkenberg verfügen über drei Fußballplätze (wir berichteten). Auch die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf ist bereits seit 1992 stolze Besitzerin von gleich drei Großspielfeldern. Zwei der drei Plätze befinden sich in der Sportanlage Wörpedorf (Kirchdamm/Beim Sportplatz), der dritte Platz zentral in Grasberg (Am Berg/Am Schiffgraben). Dessen Einweihung wurde 1992 unter anderem mit einem Elfmeterschießen gegen den damaligen Werder-Torwart Oliver Reck gefeiert. „Das haben viele von uns noch in lebhafter Erinnerung“, so der TSG-Ehrenvorsitzende Manfred Grotheer.