Jens Klusmann. (FR)

Herr Klusmann, wie sieht ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Jens Klusmann: Seit dem 1. Juli ist das Hallenbad Hambergen wieder geöffnet. Den Nachwuchs kann ich aber leider noch nicht ins wieder zu normalen Zeiten stattfindende Training einbinden, dies ist momentan erst ab zwölf Jahren erlaubt. Positiv überrascht bin ich, dass 80 bis 90 Prozent der älteren Wettkampfschwimmer schon wieder im Wasser sind. Obwohl sie während der Pause andere Sportarten betrieben haben, muss sich ihr Körper allerdings erstmal wieder an die Belastung gewöhnen, sodass wir noch nicht voll ins Training eingestiegen sind. Abstand wird übrigens auch im Wasser gehalten. Es wird in der Regel hintereinander geschwommen und nicht wie gewöhnlich nebeneinander in Bahnen. Wettkämpfe sind leider absolut nicht in Sicht. Die Bezirkskurzbahnmeisterschaften im Oktober wurden bereits im Mai frühzeitig abgesagt. Doch welcher Verein will gerade generell einen Wettkampf auf die Beine stellen? Da kommen in der Halle schnell mal mindestens 200 bis 300 Teilnehmer zusammen, das ist eigentlich aktuell nicht zu verantworten.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Ich denke, sie sind für die Allgemeinheit verständlich. Die Menschen sind nun mal gefrustet aus der Zeit des „Lockdowns“. Auch weil ich vielleicht von Natur aus ein vorsichtiger Mensch bin, möchte ich aber gerne noch drei Wochen abwarten, bis die ersten Urlauber zurückkommen. Eventuell gehen die Fallzahlen dann wieder nach oben. Gerade viele junge Leute nehmen die Angelegenheit meiner Meinung nach zu leicht. Hinter Aktionen wie den Partys auf Mallorca oder den Feierlichkeiten rund um Werders Nichtabstieg verstehe ich absolut den Sinn nicht.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

Das Training und die Wettkämpfe, wobei ich dabei eher an meine Athleten denke. Es ist einfach bedauerlich, dass ihnen die Chance genommen wurde, an den Bezirks- und Landesmeisterschaften teilzunehmen. Meiner Arbeit konnte ich natürlich ebenfalls nicht nachgehen, da ich beruflich ja auch der Schwimmmeister bei uns im Bad bin. Das war keine einfache Zeit, da ich viele Woche im Unklaren und in Kurzarbeit war. Sonst fehlte mir nicht allzu viel, schließlich habe ich kein ausschweifendes Partyleben. Zur Hochzeit meiner Nichte wäre ich selbstverständlich gerne gegangen. Urlaub war zum Glück nicht geplant, da ich erst letztes Jahr eine Kreuzfahrt um die Ostsee gemacht habe. Positiv mitgenommen habe ich eigentlich nichts aus dieser Zeit, höchstens die Erkenntnis, dass man mit dem zufrieden sein sollte, was man hat. Ich erkläre meinen Schwimmern immer, dass die letzten Zentimeter auf dem Weg zum Ende der Fahnenstange am schwersten sind. Wenn ich das auf mein Leben beziehe, fühle ich mich nicht weit vom Ziel entfernt. Sollte ich auf dieser Position bleiben, wäre auch alles gut.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Im Großen und Ganzen wie erwähnt nur im sportlichen Bereich. Auf Festivitäten kann man doch verzichten, man sollte das Leben einfach so nehmen, wie es ist.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

Zur Person

Heute von:

Jens Klusmann, 56 Jahre alt, Schwimmtrainer beim TV „Frisch auf“ Hambergen.

Weitere Informationen

Der Trainingsbetrieb ist wieder am Laufen. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir Sportlerinnen und Sportler erzählen, wie es ihnen geht. Heute: Jens Klusmann, Schrimmtrainer beim TV „Frisch auf“ Hambergen.