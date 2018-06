Obwohl die gastgebende JSG Wörpetal kein Team in die jeweiligen Endspiele brachte, sprachen die Organisatoren von einer rundum gelungenen Veranstaltung mit insgesamt 25 teilnehmenden Mannschaften.

In den verschiedenen Wettbewerben mussten zunächst alle Vereine gegeneinander antreten, bevor die beiden Erstplatzierten noch einmal ein Endspiel um den Turniersieg austrugen. In der C-Jugend bestimmten neben der JSG Mellendorf/Elze auch der TSV Dannenberg und die JSG Wörpetal das Turniergeschehen. Hinter dem Favoriten aus der Wedemark wurde es zwischen den Hausherren, die erst kürzlich den Sprung auf die Bezirksebene geschafft haben, und Dannenberg ein enges Rennen um den zweiten Finalplatz. Im direkten Duell trennten sich die beiden Teams torlos. Allerdings leistete sich die JSG, die inzwischen ohne Stammspieler Noah Jagels (Bänderriss) auskommen musste, im weiteren Verlauf ein erneutes Unentschieden, was letztlich den K.o. bedeutete. In einem hochklassigen Endspiel ging der TSV Dannenberg sogar mit 1:0 in Führung, doch Mellendorf/Elze drehte die Partie noch und siegte nicht unverdient mit 2:1.

Bei den D-Junioren gingen die Hausherren als krasser Außenseiter ins Turnier. So kam der letzte Rang nicht ganz überraschend, mehr als lediglich einen Punkt in acht Begegnungen hatten sich die Lokalmatadoren allerdings vor heimischem Publikum schon vorgenommen. Der Sieg in dieser Klasse ging an den FSV Tostedt. In der E-Jugend dominierte der FC Oberneuland praktisch nach Belieben und hatte auch im Finale beim 4:0 gegen Blau-Weiß Beelen keinerlei Probleme. Die JSG Wörpetal schaffte es hier als Dritter ebenfalls aufs Podest.

Auch neben dem eigentlichen Turnier stellte das Tarmstedter Organisationsteam um Gerd Müller, Tobias Zöllner und Jan Runow allerhand auf die Beine. Zusätzliche Spaßwettbewerbe wie Fußball-Tennis und Torwandschießen verkürzten den Jugendlichen bei weitestgehend guten Wetterbedingungen die Wartepause auf das nächste Spiel. Auch an die Umwelt wurde gedacht. So erhielt der TV Walle 1875 Bremen einen Preis für den am vorbildlichsten und umweltschonendsten verlassenen Zeltplatz. „Es hat wieder alles gepasst. Wir freuen uns schon auf die Jubiläumsausgabe“, bilanzierte Jugendobmann Joachim Kahrs.

39. Pfingstturnier des TuS Tarmstedt C-Junioren: 1. JSG Mellendorf/Elze I, 2. TSV Dannenberg, 3. JSG Wörpetal I, 4. FC Oberneuland I, 5. FSV Tostedt, 6. JSG Mellendorf/Elze II , 7. JSG Wörpetal II, 8. FC Oberneuland II, 9. JSG Mellendorf/Elze III D-Junioren: 1. FSV Tostedt I, 2. SG Breitenburg I, 3. TV Eiche Horn, 4. TV Bremen-Walle 1875, 5. Blau-Weiß Beelen, 6. SG Breitenburg II, 7. TSV Steden-Hellingst, 8. FSV Tostedt II, 9. JSG Wörpetal E-Junioren: 1. FC Oberneuland, 2. Blau-Weiß Beelen, 3. JSG Wörpetal I, 4. JSG Mellendorf/Elze, 5. FSV Tostedt I, 6. FSV Tostedt II, 7. JSG Wörpetal II FM