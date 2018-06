Lilienthal. Auf einer Sightseeing-Tour durch Madrid hat sich Rüdiger Mohr kürzlich von einer strapaziösen Frühjahrsserie erholt. Der Trainer des SV Lilienthal-Falkenberg erlebte mit seiner Mannschaft eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Das Team um Kapitän Kevin Bähr belegte am Ende den siebten Platz in der Fußball-Bezirksliga 3. „Ich bin total glücklich, dass es die Mannschaft hinbekommen hat, kein Spiel abzusagen“, bemerkte Rüdiger Mohr nach einer Spielplangestaltung, die den Akteuren viel Willenskraft bei wenigen Kunstpausen abverlangte. Allein im Wonnemonat Mai absolvierten die Schoofmoor-Kicker zehn Punktspiele innerhalb von 26 Tagen.

Mit großen Erwartungen nahm der SV Lilienthal-Falkenberg die Saison 2017/18 in Angriff. Damals noch unter Coach Michael Rickers. „Die Trainingsbeteiligung war eine Katastrophe“, stellte Rickers direkt nach seinem Rücktritt fest. Zu Saisonbeginn hing der Himmel dagegen noch voller Geigen. „Es fing alles überragend an bei uns. Bis zum Spiel in Riede. Dort hätten wir nie verlieren dürfen“, bemerkte Betreuer Thomas Koehle.

Von diesem Rückschlag erholten sich die Gelb-Blauen nur schwer. „Danach hat es keiner von den Führungsspielern mehr geschafft, die Mannschaft auf dem Platz zu lenken“, sagte Koehle und legte damit den Finger in die Wunde. Reibungspunkte abseits des Platzes taten ihr Übriges. Gerd Buttgereit zog sich als Teammanager und Gönner zurück. Robert Littmann (zum TSV Etelsen), Dennis Thüroff (SV Atlas Delmenhorst) und Max Klimmek (Abschied aus privaten Gründen) kehrten dem Team den Rücken. Verletzungen trafen den Verein bis ins Mark. Für Pascal Klinckradt kam es mit einem Kreuzbandriss knüppeldick. Der Ex-Seeberger übernahm im Anschluss die Rolle des Teammanagers.

Lilienthal-Falkenberg brachte das Kunststück fertig, im Saisonverlauf 41 Spieler im Alter von 18 (Fynn Hauschild) bis 49 Jahren (Ingo Kämna) einzusetzen. Das Mammutprogramm der Frühjahrsserie beschwor geradezu die eine oder andere Verletzung herauf. Mit Tom Heydenreich (Knöchelblessur) und Lennard Uhlhorn (Bauchmuskelzerrung) lagen Stammkräfte monatelang auf Eis. „Es geht einfach um Verletzungsprophylaxe. Die Stabilität ist nicht mehr gewährleistet“, denkt der spielende Co-Trainer Christian Holldorf ungern an drei Spielansetzungen binnen vier Tagen zurück. Der Top-Torjäger des SV Lilienthal-Falkenberg (19 Saisontreffer) schleppte sich mit leichten Knie- und Oberschenkelproblemen durch die enorm kräftezehrende Saison. „Der Körper war kaputt. Wir haben noch das Beste draus gemacht“, urteilt Winter-Heimkehrer Bertrand Bingana (zuvor BSC Hastedt).

Rüdiger Mohr war deshalb auch stolz auf zwei Akteure, die regelmäßig zu überzeugen wussten. „Nils Koehle und Kevin Bähr haben sich deutlich abgehoben. Auf die beiden war immer Verlass“, lobte der Trainer seine Schlüsselspieler. Rüdiger Mohr (16 Spiele/25 Punkte) brachte es im Saisonverlauf auf eine minimal bessere Bilanz als Michael Rickers (16/23).

Die Gelb-Blauen stehen in der Sommerpause vor einem Umbruch. Manuel Weinrich wird auf der Kommandobrücke die Nachfolge von Rüdiger Mohr antreten. Lennard Uhlhorn (zum FC Hambergen), Kevin Bähr (beim Verein abgemeldet) und Christian Holldorf (Fußball-Pause) müssen ersetzt werden. Der Betreuer bleibt vor der Saison 2018/19 dennoch zuversichtlich. „Wir haben genug erfahrene Spieler. Straßenfußballer wie Tom Meierdierks und Nils Koehle können zeigen, dass sie Supertalente sind“, so Koehle.

Ein Fazit gebührt dem Vereinsvorsitzenden. „Es ist schade, dass der eine oder andere zu früh gegangen ist“, findet Michael Simon. Rüdiger Mohr nutzte unterdessen seinen Madrid-Aufenthalt auch dafür, um sich vor der kommenden anstrengenden Spielzeit im Bernabeu-Stadion, der Heimspielstätte des Champions-League-Siegers Real Madrid, den Duft der großen weiten Fußballwelt um die Nase wehen zu lassen.