Ritterhudes Elisa Oerding (rechts) und Svenja Schmitt verloren ihr Doppel daheim gegen Kirchwalsede mit 1:3. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Die richtige Konstellation hat die TuSG Ritterhude immer noch nicht gefunden. Da die Verbandsliga-Damen erneut mit neuer Formation aufliefen, wurde wieder kein einziges Doppel gewonnen. An den Tischtennisplatten des TSV Hollen wurde der TuSG die Schwäche sogar zum Verhängnis (5:8), während es gegen den TuS Kirchwalsede trotzdem noch zum 8:4-Sieg reichte.

TSV Hollen – TuSG Ritterhude 8:5: Die Idee, mit den Topspielerinnen Katharina Wrieden und Elisa Oerding im Doppel zu beginnen, zahlte sich nicht aus. 1:3 lautete der Endstand, und auch die beiden Defensivspielerinnen Svenja Schmitt und Katja Schneider harmonierten nicht so gut wie gedacht (0:3). Somit starteten die Hammestädterinnen wieder mal mit 0:2 in die Einzel, wo Oerding gleich eine 2:1-Satzführung hergab, während Wrieden immerhin den ersten Punkt einfuhr. Neben den Doppelsiegen von Hollen war es aber allen voran Ute Päsch, gegen die keine Ritterhuder Spielerin ankam. Päsch spielt mit einer langen Noppe und marschierte mit 3:0 durch die Einzel. Selbst Wrieden musste sich mit 2:3 geschlagen geben. Svenja Schmitt schaffte mit 3:1 gegen Hollens eins Meike Regul-Voß zwar die Kür, ging aber insgesamt mit 1:2 aus den Einzeln. Ritterhude kam nach 2:5-Rückstand zwar noch ran, verpasste jedoch das Remis. „Wenn wir mit 0:2 aus den Doppeln kommen, merken Elisa und ich schon den Druck, punkten zu müssen“, meinte Kapitänin Wrieden.

TuSG Ritterhude – TuS Kirchwalsede 8:4: Und trotzdem reichte es auch im Heimspiel Tags darauf nicht zu einem Doppelgewinn. Diesmal hatte sich die TuSG wieder neu zusammengesetzt, doch „wir haben das richtige Rezept einfach noch nicht gefunden“, ärgerte sich Wrieden. In den Einzeln ließ ihre Mannschaft dann aber nichts anbrennen. Schmitt schlug erneut die Topspielerin des Gegners und ging mit 3:0 durch. Wrieden brachte ihre Partien ebenfalls souverän zu ihren Gunsten zu Ende, während der jungen Katja Schneider auch am zweiten Tag wenig gelang. Hatte der Youngster am Vortag immerhin noch ein Einzel gewonnen, blieb es diesmal beim 0:2. Ein drittes Mal durfte Schneider nicht ran, weil sich auch Oerding schadlos hielt, sodass die Niederlagen von Schneider nicht weiter ins Gewicht fielen. „Der Sieg war wichtig, um aus dem Keller zu verschwinden“, so Wrieden.

TuSG Ritterhude – TuS Kirchwalsede 8:4: Oerding/Schmitt – C.Bleckwedel/K.Bleckwedel 1:3 (11:13, 11:5, 8:11, 12:14); Wrieden/Schneider – Weber/Schwertfeger 1:3 (12:10, 9:11, 9:11, 10:12); Wrieden – K.Bleckwedel 3:1 (5:11, 11:8, 11:6, 11:7); Oerding – C.Bleckwedel 3:1 (11:3, 11:3, 6:11, 11:8); Schmitt – Schwertfeger 3:2 (6:11, 11:5, 11:6, 8:11, 11:4); Schneider – Weber 1:3 (12:10, 8:11, 7:11, 8:11); Wrieden – C.Bleckwedel 3:0 (12:10, 18:16, 11:4); Oerding – K.Bleckwedel 3:2 (11:8, 6:11, 11:8, 3:11, 13:11); Schmitt – Weber 3:1 (14:12, 13:11, 12:14, 11:2); Schneider – Schwertfeger 2:3 (11:1, 7:11, 9:11, 11:8, 13:15); Schmitt – C.Bleckwedel 3:1 (11:6, 11:8, 9:11, 11:9); Wrieden – Weber 3:1 (11:9, 8:11, 11:4, 11:9)

TSV Hollen – TuSG Ritterhude 8:5: Hoyer/Riesenbeck – Schmitt/Schneider 3:0 (11:6, 11:8, 11:5); Regul-Voß/Päsch – Wrieden/Oerding 3:1 (11:7, 11:13, 11:7, 11:9); Regul-Voß – Oerding 3:2 (11:5, 8:11, 7:11, 11:3, 11:5); Hoyer – Wrieden 2:3 (11:7, 7:11, 8:11, 11:3, 12:14); Päsch – Schneider 3:1 (11:8, 11:9, 14:16, 12:10); Riesenbeck – Schmitt 3:2 (11:13, 11:9, 12:14, 14:12, 11:8); Regul-Voß – Wrieden 2:3 (11:7, 15:13, 6:11, 10:12, 16:18); Hoyer – Oerding 1:3 (11:7, 16:18, 8:11, 9:11); Päsch – Schmitt 3:1 (11:8, 11:6, 6:11, 11:9); Riesenbeck – Schneider 1:3 (8:11, 2:11, 11:4, 7:11); Päsch – Wrieden 3:2 (11:8, 11:9, 2:11, 6:11, 11:9); Regul-Voß – Schmitt 1:3 (8:11, 11:8, 7:11, 9:11); Hoyer – Schneider 3:1 (11:7, 9:11, 11:9, 11:7) THI