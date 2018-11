Manfred Semke (links) kletterte mit der BSG Osterholz-Scharmbeck II am Ende eines langen Tages auf Platz drei. (Volker Dahm)

Tarmstedt. „Bei uns hat niemand damit gerechnet, dass wir so dermaßen durchstarten“, frohlockte die Spartenleiterin des SSV Tarmstedt, Mascha Heins, nach dem Erreichen des ersten Platzes nach zwei Wettkampftagen in der Bogen-Landesliga Ost. In der Tarmstedter Halle wurde erstmalig wie in den höheren Ligen im Set-System geschossen. Hierbei werden nach jeder Passe zwei Punkte an das Team mit der höheren Ringzahl vergeben.

„Durch dieses System ist es möglich, eine schlechte Passe auszugleichen. Der Ausgang eines Matches ist daher länger offen, sodass die Wettkämpfe spannender werden“, teilte der Abteilungsleiter der BSG Osterholz-Scharmbeck, Volker Dahm, mit. Für die BSG II agierten Peter Winters, Jacqueline Fuchs, Marion Küster und Manfred Semke. „Marion war seit langer Zeit erstmalig wieder in der Liga dabei, hat aber schnell wieder in den Wettkampf zurückgefunden“, so Dahm. Der zweite Wettkampftag folgte gleich am Nachmittag, da für den Dezember kein Ausrichter gefunden wurde. Bei der BSG II lösten Klaus Dettmar und Wilhelm Nitsch Jacqueline Fuchs und Peter Winters ab. Am Ende des langen Tages kletterten die Kreisstädter auf Platz drei nach oben.

Sogar Position eins beanspruchten Rainer Gerdts, Lorenz Warnken, Antonia Viohl, Lisa Poppe sowie Rena Lindermann für den SSV Tarmstedt II. „Vor allem unsere Jugendlichen Lorenz, Lisa und Antonia haben sich dabei super geschlagen“, urteilte Mascha Heins. Aber ausgerechnet dem Schlusslicht Vegesacker SV unterlagen die Gastgeber am ersten Wettkampftag. Dazu gesellte sich noch ein Unentschieden gegen den TSV Lesumstotel. Doch am zweiten Wettkampftag verbuchte der SSV Tarmstedt ausschließlich Siege und überholte somit auch noch den TuS Zeven.

Ex-„Lehrer“ bezwungen

„Unser Höhepunkt war ein Sieg gegen die BSG Osterholz-Scharmbeck II nach einem 0:2-Rückstand“, ließ Wolfgang Vogt vom MTV Lübberstedt wissen. Gegen einen sehr starken Gegner sei es gelungen, trotz intensiver körperlicher Belastung die volle Konzentration aufzubringen und durch gute Ringzahlen zu überzeugen. „Für mich persönlich war dieses Ergebnis wertvoll und eine Erinnerung wert, weil ich von den BSG-Schützen Marion Küster und Manfred Semke das Bogenschießen erlernt habe und beiden in vielerlei Weise sehr dankbar bin“, sagte Vogt.

Das Konzept, mit den jüngeren Schützen zu beginnen, sei hingegen nicht aufgegangen. Während Eric Schumann aus beruflichen Gründen wenig trainiert hatte und zudem gesundheitlich angeschlagen war, musste Melanie Köster zu Wettkampfbeginn einen Bogendefekt hinnehmen.

So stellte MTV-Kapitän Andre Wild auf Kurt Eggerling, Wolfgang Vogt und sich selbst um. „Dadurch waren wir beiden Älteren, Kurt und ich, in 14 beziehungsweise 13 Begegnungen auf dem Feld und absolvierten etwa 130 Wettkampfpfeile“, informierte Wolfgang Vogt. Nach der letzten Pause habe man seiner Mannschaft die Belastung jedoch angemerkt. „Mit Platz sechs sind wir aber zufrieden aus Tarmstedt zurückgekehrt“, betonte Vogt. Der 80-jährige Kurt Eggerling habe eine bewundernswerte Vorstellung geboten.

Gut aufgelegte Blankbogenschützen

Für den TSV Lesumstotel wirkten Ergun Orman, Peter Brand, Björn Müller, Jan Pink sowie die beiden Blankbogenschützen Sven Riedel und Holger Schönert mit. „Gerade von den Leistungen unserer Blankbogenschützen kann sich so mancher Recurver noch eine Scheibe abschneiden“, sagte Ergun Orman. Sven Riedel musste aber am Nachmittag familiären Verpflichtungen nachkommen. Dafür brachte sich Björn Müller mehr ein. Auch Ergun Orman verzeichnete am zweiten Wettkampftag mehr Einsätze. „Dabei war ich sehr sicher“, versicherte Orman. Ein Sonderlob zollte dieser seinem Youngster Jan Pink: „Jan hat sich zu einem stabilen Schützen entwickelt.“

Der Hagener SV befindet sich nach ordentlicher Darbietung im gesicherten Mittelfeld.

Weitere Informationen

Bogen-Landesliga Ost

1. Wettkampftag

Hagener SV - Blumenthaler SV 6:2; BSG Osterholz-Scharmbeck II - Vegesacker SV 6:0; TuS Zeven - MTV Lübberstedt 6:0; SSV Tarmstedt II - TSV Lesumstotel 5:5; SSV Tarmstedt II - Hagener SV 7:3; MTV Lübberstedt - Blumenthaler SV 6:4; Vegesacker SV - TuS Zeven 2:6; TSV Lesumstotel – BSG Osterholz-Scharmbeck II 0:6; Blumenthaler SV - Vegesacker SV 2:6; TuS Zeven - TSV Lesumstotel 6:2; BSG Osterholz-Scharmbeck II - Hagener SV 5:5; MTV Lübberstedt - SSV Tarmstedt II 0:6; MTV Lübberstedt - BSG Osterholz-Scharmbeck II 2:6; Vegesacker SV - SSV Tarmstedt II 6:4; TSV Lesumstotel - Blumenthaler SV 7:1; TuS Zeven - Hagener SV 6:4; Vegesacker SV - TSV Lesumstotel 2:6; Hagener SV - MTV Lübberstedt 6:4; SSV Tarmstedt II - BSG Osterholz-Scharmbeck II 6:0; Blumenthaler SV - TuS Zeven 0:6; TuS Zeven - SSV Tarmstedt II 1:7; Blumenthaler SV - BSG Osterholz-Scharmbeck II 6:2; MTV Lübberstedt - TSV Lesumstotel 6:2; Hagener SV - Vegesacker SV 6:2; BSG Osterholz-Scharmbeck II - TuS Zeven 0:6; TSV Lesumstotel - Hagener SV 5:5; Blumenthaler SV - SSV Tarmstedt II 0:6; Vegesacker SV - MTV Lübberstedt 2:6

2. Wettkampftag

TSV Lesumstotel - BSG Osterholz-Scharmbeck II 3:7; SSV Tarmstedt II - Vegesacker SV 6:0; TuS Zeven - Blumenthaler SV 6:2; Hagener SV - MTV Lübberstedt 7:3; Hagener SV - TSV Lesumstotel 4:6; Blumenthaler SV - BSG Osterholz-Scharmbeck II 2:6; Vegesacker SV - TuS Zeven 2:6; MTV Lübberstedt - SSV Tarmstedt II 2:6; BSG Osterholz-Scharmbeck II - Vegesacker SV 6:0; TuS Zeven - MTV Lübberstedt 6:2; SSV Tarmstedt II - TSV Lesumstotel 7:3; Blumenthaler SV - Hagener SV 2:6; Blumenthaler SV - SSV Tarmstedt II 0:6; Vegesacker SV - Hagener SV 0:6; MTV Lübberstedt - BSG Osterholz-Scharmbeck II 6:2; TuS Zeven - TSV Lesumstotel 6:2; Vegesacker SV - MTV Lübberstedt 2:6; TSV Lesumstotel - Blumenthaler SV 2:6; Hagener SV - SSV Tarmstedt II 2:6; BSG Osterholz-Scharmbeck II - TuS Zeven 0:6; TuS Zeven - Hagener SV 6:2; BSG Osterholz-Scharmbeck II - SSV Tarmstedt II 4:6; Blumenthaler SV - MTV Lübberstedt 6:0; TSV Lesumstotel - Vegesacker SV 6:0; SSV Tarmstedt II - TuS Zeven 7:3; MTV Lübberstedt - TSV Lesumstotel 2:6; BSG Osterholz-Scharmbeck II - Hagener SV 6:0; Vegesacker SV - Blumenthaler SV 2:6

Tabelle: 1. SSV Tarmstedt II 85:29 Sätze/25:3 Mannschaftrspunkte; 2. TuS Zeven 76:32/24:4; 3. BSG Osterholz-Scharmbeck II 56:48/15:13; 4. Hagener SV 62:60/14:14; 5. TSV Lesumstotel 55:63/12:16; 6. MTV Lübberstedt 45:67/10:18; 7. Blumenthaler SV 39:67/8:20; 8. Vegesacker SV 26:78/4:24 KH