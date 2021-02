Der Hafen von Büsum: Bislang war die Gemeinde an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste für ihren Krabbenfang bekannt. Vielleicht spielen dort aber schon bald Fußball-Klubs aus dem Landkreis Osterholz. (WULF PFEIFFER)

Unbedingt, Dennis. Wobei ich den Informationsgehalt dieser Nachricht als nicht allzu prickelnd einschätzen würde, oder?

Das stimmt wohl. Und wie so oft in diesen Tagen, haben alle Seiten durchaus schlagkräftige Argumente. In jedem Fall führt uns jegliche Diskussion zu dieser Thematik relativ schnell in eine Sackgasse. Nämlich die der Gerechtigkeit. Wieso einige dürfen und andere nicht – es ist die Gretchenfrage, die momentan irgendwie alle umtreibt.

Na, wenn es mal wirklich so einfach wäre ...

Absolut. Aber lass uns ruhig noch mal über das Thema „Schlupflöcher“ sprechen, Dennis. Ich finde, das ist ein ganz elementarer Grund, der zu der allgegenwärtigen Lockdown-Müdigkeit führt. Ich meine, ein Profi-Reitturnier, an dem trotzdem auch Amateure teilnehmen können?

Ganz gewiss. Aber es fördert eben auch den Verdruss anderer Amateure, die nicht spielen dürfen. Und in der Champions-League reisen die Profis durch halb Europa, um irgendwo ein Schlupfloch-Stadion zu finden, wo sie kicken dürfen. Völlig unabhängig von irgendwelchen Inzidenzwerten ... Ich weiß, jetzt sagst Du wieder: Das sind Profis.

Was erlauben Rummenigge! Der Vorstandsvoritzende des FC Bayern München meinte kürzlich, dass auch die Fußball-Profis bevorzugt geimpft werden sollten. (imago)

Jetzt findest Du langsam in meine Spur, na endlich. Vielleicht sollten wir mal ein paar Szenarien erarbeiten, in denen wir die Trickser mit ihren eigenen Tricks austricksen. Vielleicht die Landesliga Lüneburg zu einer Profiliga erklären lassen, weil dort mindestens genauso viele Spieler eine genauso top-gestylte Frisur haben, wie in der Bundesliga?

War klar, Herr Schott, dass von Ihnen wieder so ein Kommentar kommen musste.

Nichts leichter als das. Eben kurz auf der Seite vom RKI vorbeigeschaut ... aah ja, guck mal: Der Landkreis Dithmarschen im schönen Schleswig-Holstein, aktuelle 7-Tage-Inzidenz am Freitagnachmittag von läppischen 8,3. Ich würde sagen: Wir buchen schon mal den Reisebus und den Fußballplatz des ruhmreichen TSV Büsum – und dann geht‘s ab. Und am Ende wäre das ganz bestimmt weniger risikobehaftet als eine Reise nach Dubai.

Manchmal ist es das ja sogar, aber man traut sich ja manchmal kaum noch, die einfachen Ideen umzusetzen, weil alles reglementiert ist. Da hat es Karl-Heinz, der Profi, schon leichter ... der macht die Regeln einfach selbst!

Das Schlimme ist: Ich liebe diesen Sport und dieses Spiel einfach trotzdem so sehr. Wie gerne würde ich von mir behaupten können: Ich boykottiere den Profi-Fußball, ich schaue mir das alles nicht mehr an, ich schenke meinem Sohn kein Werder-Trikot zum Geburtstag. Aber all das tritt nicht ein. Weil ich Werder mag, den Fußball noch mehr – und meinen Sohn sowieso. Und weil Herr Rummenigge und Co. das leider nur zu gut wissen, dürften die Herren für ihre zum Teil so beschämende Weltsicht nicht einmal abgestraft werden. Da lassen sich die Leute schon eher von einem dieser Trainer-Taktik-Gurus vergraulen. Haste das gehört, Dennis? Der Trainer von Nürnberg mit seiner Matchplan-Analyse? Ich schmeiß mich wech ...

Ich hab sogar während des Abkippens noch einen weggekippt ... (lacht)

Und da bin ich tatsächlich komplett Deiner Meinung. Klingt komisch, ist aber so. Ich sag schon seit Jahren zu jedem Verfechter dieses neuen Wissenschaftsfußballs: Schaut Euch mal ein Bundesliga-Spiel ab Minute 70 an ... da ist nicht mehr viel mit asymmetrischen Linksverteidigern und Pressinglinie eins. Am Ende war, ist und bleibt Fußball ein einfacher Sport – und es ist doch irgendwie schade, dass das einige unbedingt ändern wollen. Und sei es nur mit Sprache. Ich fürchte, am Ende wird man so nur noch mehr Fans an andere Sportarten verlieren ...

Oh, Herr Schott haut einen raus!

Guck mal, noch ‚ne Möglichkeit, den Sportbetrieb im Landkreis wieder hochzufahren. Wir melden einfach neue Sportarten an und starten den Ligabetrieb in der Spaziergeh-Kreisliga oder stoppen die Zeiten im Masken-Aufsetz-Wettbewerb. Und schon haben wir endlich wieder richtig tolle und aktuelle Sporttexte zu schreiben.

Beim TSV Büsum anrufen!

Zur Person

Die Sportredaktion

schließt den Februar ab. In unserer etwas anderen Monats-Rückschau lassen wir die vergangenen Wochen Revue passieren und diskutieren dabei auch über die Dinge, für die im redaktionellen Alltag oftmals kein Platz in der Zeitung ist. Nicht immer einer Meinung, aber meinungsstark. Nicht immer bierernst, aber mit voller Überzeugung für den hiesigen Amateursport. „Schott the Dohr“ – die Redakteure Tobias Dohr (oben) und Dennis Schott schließen die Tür.