Die Szene, die zum Strafstoß führte, war heftig umstritten. Dabei monierten die Oytener das Foul an Frederik Nagel (links) gar nicht, allerdings soll Hambergens Kapitän seinen Gegenspieler zuvor selbst gefoult haben. (FOTOS: Dennis Schott)

Hambergen. Als Kevin Prigge, kurz nachdem er eingewechselt worden war, das 2:0 für den FC Hambergen erzielte, schien der ach so ersehnte erste Saisonsieg eingetütet. Es war schwer vorstellbar, dass der TV Oyten, der bei seinen Offensivbemühungen ziemlich blass gewesen war, das Ergebnis noch einmal anfechten könnte. Doch nicht einmal zwei Minuten später gelang dem bis dahin ebenfalls noch sieglosen Gast der unverhoffte Anschlusstreffer. Gleichzeitig stellte sich die Frage, ob sich die „Zebras“ erneut um den (verdienten) Lohn bringen würden. Die Antwort: nein! Der kriselnde Vize-Meister der Fußball-Bezirksliga erhöhte in der Nachspielzeit sogar noch auf 3:1 (0:0) und feierte im sechsten Versuch seinen ersten Saisonsieg.

Es waren hochverdiente drei Punkte zudem. Die Hausherren taten sich zwar fortwährend schwer, klare Möglichkeiten zu kreieren, doch hatten sie deutlich mehr Spielanteile als ihr Gegner besessen. Der durfte sich im ersten Abschnitt allerdings die gefährlichste Möglichkeit zuweisen, als Anton Strodthoff nach einer Ecke aus wenigen Metern mit einer Direktabnahme aufwartete und so Hambergens Schlussmann Nils-Linus Sievert zu einer starken Parade zwang (15.). Aber sonst? Hatte der FC Hambergen in diesem Spiel das Sagen.

Das sehr laufintensive Spiel der Gastgeber mündete indes zu selten in Torgefahr. Am auffälligsten agierte noch der unermüdliche Frederik Nagel, der mit seinem Schuss im Anschluss an einen Eckstoß Oytens Keeper Christian Rathjen zumindest etwas prüfte (13.). Nach einer halben Stunde zog Hambergens Kapitän aus der Distanz ab, drosch das Leder aber einen guten Meter über das Tor. Kurz vor der Halbzeit war er mit einem allerdings nur halbwegs gefährlichen Kopfball zur Stelle.

Wesentlich besser klappte es nach der Halbzeit. Gerade drei Minuten waren gespielt, als Frederik Nagel eine Hereingabe von der rechten Außenbahn erreichte und der Hamberger relativ unbedrängt zur Führung einschieben konnte. Ein Tor, das vor allem Oytens Coach Axel Sammrey kritisierte. „Wieso spreche ich das in der Halbzeit eigentlich noch an?“, grummelte er von der Ersatzbank aus, während die Hausherren erleichtert aufatmeten.

Sie ließen sich von ihrem Vorwärtsdrang auch im Anschluss nicht abbringen, hatten bis auf Steffen Kaluza, dessen Schuss von einem Oytener kurz vor der Linie abgeblockt wurde (55.), keine nennenswerten Möglichkeiten vorzuweisen. Bis in der 76. Minute eine zu kurz abgewehrte Ecke dem gerade eingewechselten Kevin Prigge vor die Füße sprang, der sich dann auch nicht lange bitten ließ und mit seinem ersten Ballkontakt auf 2:0 erhöhte. Vermeintlich beruhigend auf 2:0 erhöhte (76.). Aber wie gesagt: Es dauerte nicht einmal zwei Minuten, da markierte Oytens Sascha Krüger mit einem platzierten Schuss ins rechte obere Eck den Anschlusstreffer. „Kommt Männer, wird sind noch nicht am Ziel“, hatte Hambergens Coach noch unmittelbar nach dem 2:0 über den Platz gerufen – und offensichtlich recht behalten.

Wirkliche Gefahr konnten die Gäste danach jedoch nicht mehr ausstrahlen. Im Gegenteil. Die Hamberger versuchten das Schlusslicht durch eigene Vorstöße immer wieder zu beschäftigen, was größtenteils auch gut gelang. Vor allem der lauffreudige Frederik Nagel stahl sich ein ums andere Mal davon und konnte in der Nachspielzeit schließlich nur durch ein Foul gestoppt werden, das zum Strafstoß führte. Die Entscheidung von Schiedsrichter Marcel Baak kritisierten die Gäste jedoch heftig, da Frederik Nagel zuvor selbst gefoult haben soll, bevor es der Oytener tat. Steffen Kaluza scherte dies herzlich wenig und setzte das Leder vom Punkt zum entscheidenden 3:1 in die Maschen.

„Unsere Lage war ja schon brenzlig. Dass wir das absolute Kellerduell bestreiten, kennen wir ja auch gar nicht. Normalerweise spielen wir Erster gegen Zweiter, aber nicht Vorletzter gegen Letzter. Aber wir waren dran heute. Wir haben auch deutlich mehr investiert als der Gegner, deswegen haben wir auch verdient gewonnen“, atmete Hambergens Trainer Eric Schürhaus erleichtert auf. Was ihm gefiel, war, dass vor allem die jungen Spieler die Vorgaben „mit viel Qualität“, so Schürhaus, erfüllt hätten und immer wieder mit langen Diagonalbällen das Spiel über die Außen gesucht wurde.

Der erste Hamberger Sieg wirkte sich zugleich positiv auf die Tabelle aus. Die „Zebras“ machten einen satten Sprung vom vorletzten Platz auf Rang zehn.