Aufsteiger Schwanewede triumphiert bei Absteiger Ritterhude

So konsequent wie in dieser Szene Julian Deppe (r.) löste die TuSG Ritterhude die Situationen in der Abwehr häufig nicht. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Grenzenlose Enttäuschung auf der einen Seite, unbändiger Jubel nur wenige Meter daneben: Unterschiedlicher hätten die Gefühlswelten nach dem Bezirksligaderby zwischen der TuSG Ritterhude und dem FC Hansa Schwanewede wohl nicht aussehen können. Während die Gäste aus Schwanewede nach einem kurzweiligen Duell den überraschenden 5:2 (2:1)-Auswärtssieg frenetisch bejubelten, war den unterlegenen Hausherren die Enttäuschung über die eigene Leistung deutlich anzumerken. Denn auch wenn sich die Hanseaten den Erfolg mit tollen Toren und einem leidenschaftlichen Auftritt durchaus verdient hatten, halfen die Hammestädter bei den Gegentoren kräftig mit.

„Du kannst Dinge trainieren und ansprechen wie du willst, wenn du dann vom Kopf her im Spiel nicht da bist und den Matchplan durch individuelle Fehler so über den Haufen wirfst, funktioniert es eben nicht“, monierte ein sichtlich angefressener TuSG-Trainer Bastian Haskamp nach der nunmehr vierten Pleite in Folge. Der erste Fehler ließ im Jahnstadion nicht lange auf sich warten: Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, da reichte ein langer Ball von Chris Ziegenbein, um die unsortierte Hintermannschaft der Gastgeber auszuhebeln. Daniel Gaese bestrafte diese Unachtsamkeit per Heber zur frühen Gästeführung.

Die Ritterhuder Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten: Eine perfekte Flanke des starken Calvin Vrampe köpfte TuSG-Torjäger Marcel Meyer sehenswert in die Maschen (10.). In der Folge entwickelte sich eine temporeiche Partie mit Feldvorteilen für die Heimelf. Schwanewede hielt aber beherzt dagegen und schlug eiskalt zu. Einen Freistoß von Kevin Müller verwertete Kapitän Jonas Neumann völlig unbedrängt zur neuerlichen Gästeführung (26.). Zwar drängte der Landesligaabsteiger in der Folge auf den Ausgleich, da Meyer und Maik Tiganj aber binnen weniger Sekunden zwei gute Einschusschancen ausließen (31.), ging es ohne weitere Treffer in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zogen sich die Gäste weiter zurück und überließen der TuSG den Ball. Der Haskamp-Truppe war das Bemühen auch nicht abzusprechen, wirklich viel machten sie aus den größeren Spielanteilen aber nicht. Stattdessen erlaubten sie sich Fehler, die vom Aufsteiger konsequent bestraft wurden. Meik Jeschin faustete den Ball nicht weit genug aus der Gefahrenzone - Daniel Gaese nahm die Kugel auf, ließ noch einen Gegenspieler aussteigen und traf mit einem gefühlvollen Schlenzer vom Strafraumeck (68.).

Patrick Brouwer sorgte fünf Minuten später aber wieder für Spannung, als er einen Handelfmeter eiskalt verwandelte. Und wieder nur 120 Sekunden danach wäre sogar beinahe der Ausgleich gefallen, Merten Hellmanns Kopfballversuch streifte aber nur die Latte (75.). Wenig später lag der Ball dann doch im Netz – allerdings auf der anderen Seite. Standardspezialist Kevin Müller hatte bei einem Freistoß aus knapp 30 Metern einfach mal abgezogen und wurde für sein Risiko mit einem Traumtor belohnt. Wenngleich Müller bei diesem Kracher seine außergewöhnliche Schusstechnik eindrucksvoll unter Beweis stellte, machte der schlecht postierte TuSG-Schlussmann Jeschin beim Treffer in die Torwartecke nicht die allerbeste Figur (82.). Müller hätte wenig später beinahe eine Kopie des Treffers hingelegt, den zweiten Freistoßhammer lenkte Jeschin aber glänzend an den Pfosten. Auch die Gastgeber kamen in der Nachspielzeit noch zu einem Alutreffer, spannend wurde es aber nicht mehr. Vielmehr sorgte Daniel Gaese mit seinem dritten Tor des Tages für den sehenswerten Schlusspunkt. Gleich gegen mehrere Verteidiger setzte sich der Hansa-Knipser durch, um in Anschluss mit einem überragenden Lupfer zu treffen. Kurz danach war zur Freude von Schwanewedes Coach Andreas Dierks Schluss: „Das war ein tolles Spiel der Jungs. Ritterhude hatte zwar mehr vom Spiel, aber wir haben sie gut vom Tor weggehalten. Dazu haben wir echte Traumtore geschossen."