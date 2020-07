Wallhöfen. Der TSV Wallhöfen rüstet sich für die Fußball-Kreisliga Osterholz. Nachdem die Wallhöfener mit einem Punkte-Quotienten von 2,24 Zählern mittlerweile als Meister der 1. Kreisklasse Osterholz feststehen und somit neben dem VfR Seebergen/Rautendorf und dem TSV Worphausen in die Kreisliga aufsteigen, haben die Schwarz-Weißen drei Zusagen für die kommende Serie erhalten.

Während Goalgetter Niclas Busch vom bisherigen Ligarivalen SV Arminia Freißenbüttel zum TSV stößt, so wechseln Jelto Gerken und Christoph Wittmershaus vom VSK Osterholz-Scharmbeck zum Team von Trainer Denis Stelljes. „Ich befinde mich schon seit Anfang des Jahres mit den Spielern in Gesprächen. Diese wollten aber erst einmal abwarten, ob wir es auch in die Kreisliga schaffen“, teilt der 44-Jährige mit. Nun haben Spieler und Team endlich die Gewissheit.

Mehr zum Thema Fußball-Kreisklasse Osterholz TSV Wallhöfen trotzt den bisherigen Ausfällen Am vergangenen Wochenende blieb auch der TSV Wallhöfen spielfrei. Das mag auf den ersten Blick ... mehr »

Nachdem Niclas Busch in der Vorsaison noch mit 30 Treffern die Torjägerkanone in der 1. Kreisklasse Osterholz eingeheimst hatte, standen in dieser Saison gerade einmal bescheidene sechs Tore für den Angreifer, bei allerdings eben auch nur einer Halbserie, zu Buche. Dennoch war die vorausgegangene Spielzeit keine Eintagsfliege. Schließlich hatte Busch in der Serie 2017/2018 auch bereits 26 Treffer für die Arminia erzielt und damit nur hinter Reinhold Heinrich vom 1. FC Osterholz-Scharmbeck in der Torjägerliste gelegen.

Niclas Busch selbst bezeichnet sich nicht gerade als Trainingsweltmeister. „Niclas weiß aber genau, wer bei uns in der Offensive spielt. Wenn er sich also nicht richtig reinhängt, wird er schnell auf der Bank landen“, erwartet Denis Stelljes vollen Einsatz des Stürmers. Busch habe zuvor bereits bei Freißenbüttel zugesagt, sich dann aber doch noch anders entschieden. „Niclas sucht einfach eine neue Herausforderung“, so Stelljes. Er sei auch trotz der zuletzt nicht mehr so großen Trefferzahl von seinen Qualitäten überzeugt.

Lockrufe von Ex-Teamkollegen

Jelto Gerken ist für das linke Mittelfeld beziehungsweise für die linken Abwehrseite vorgesehen. Er kam beim VSK Osterholz-Scharmbeck in der Bezirksliga 3 nicht nach Wunsch zum Zuge und erhofft sich nun mehr Einsatzminuten in Wallhöfen. Dessen ehemalige VSK-Teamkollegen Sergej Baitler und Felix Gartelmann hätten auch ihren Beitrag dazu geleistet, Gerken ins andere Waldstadion im Landkreis Osterholz zu locken, versichert Denis Stelljes.

Ganz ähnlich verhält es sich bei Christoph Wittmershaus aus der zweiten Mannschaft des VSK Osterholz-Scharmbeck. Dieser kann flexibel im rechten Mittelfeld, aber auch im Zentrum als Sechser oder Zehner eingesetzt werden. Weitere Neuzugänge sollen noch folgen. „Wir haben noch den einen oder anderen Kontakt“, betont Denis Stelljes. Speziell einer der betreffenden Spieler wäre noch eine große Verstärkung für seinen Klub. „Da müssen wir aber noch einmal sehen, ob auch alles passt“, hält sich der Übungsleiter noch bedeckt.

Mit Mike Zimmermann steht bislang dagegen nur ein Abgang fest. Dieser kehrt aus beruflichen Gründen wieder zum TV Axstedt zurück. „Wir wollen eine gute Rolle in der Kreisliga spielen“, kündigt Denis Stelljes an. Testspiele gegen den FC Hambergen, SV Barisspor und den FC Worpswede hätten auch schon gezeigt, dass dies durchaus möglich sein könnte. Ein paar Kicker aus seiner Formation träumen auch schon wieder von einer Rückkehr in die Bezirksliga 3. „Unser Ziel sollte es aber erst einmal sein, unter die besten acht Mannschaften zu kommen“, bremst der 44-Jährige ein wenig die Euphorie. Sein Team hatte eine durchwachsene Anfangsphase in der gerade vorzeitig für beendet erklärten Saison gezeigt, sich dann aber zum Schluss gewaltig gesteigert.

Als alle anderen Teams witterungsbedingt zuschauten, legten die Wallhöfener mit drei Siegen in Serie Ende Februar beziehungsweise Anfang März des Jahres des Grundstein für ihren Aufstieg. „Wir sind in den letzten Spielen immer stärker geworden. Vor allem mit der Abstimmung klappte es irgendwann immer besser“, stellt Denis Stelljes fest.

Der Trainer legt besonders viel Wert auf den Teamgeist. „Ich versuche in meinen Mannschaften immer das Miteinander reinzubringen“, so Stelljes. Nur wenn alle Spieler an einem Strang zögen, sei ein erfolgreiches Abschneiden möglich. „Dann kann man auch mal so einen Erfolg wie der SV Löhnhorst in der Kreisliga Osterholz feiern, den ja vorher keiner so recht als Meister auf dem Zettel gehabt hatte“, gibt Denis Stelljes zu bedenken.

Mehr zum Thema 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz Schrecksekunden in Wallhöfen Nachdem Wallhöfens Johann Boger im Spiel gegen den TSV Dannenberg II bereits nach 180 Sekunden ... mehr »

Eine ähnliche Entwicklung erhoffe er sich nun auch von seiner Formation. Auch der Unfall von TSV-Torjäger Johann Boger, der während eines Punktspiels seine Zunge verschluckte und deshalb zu ersticken drohte, habe das Team noch einmal zusätzlich zusammengeschweißt. „Das war ein ziemlicher Schock für uns. Die darauffolgenden Spiele haben wir alle gewonnen. Wir sind noch näher zusammengerückt“, freut sich Stelljes.