Ritterhudes Dennis Preuss glich zum zwischenzeitlichen 1:1 in der Begegnung gegen den TSV Danneberg II aus. (tobias dohr)

Landkreis Osterholz. Der SV Grün-Weiß Beckedorf hat sich dank eines 4:2-Erfolges über das Schlusslicht VfL Ohlenstedt im Kampf um einen Aufstiegsplatz in der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz zurückgemeldet. Die TuSG Ritterhude III sammelte beim 2:2-Remis gegen den TSV Dannenberg II einen wichtigen Zähler im Ringen um den Klassenerhalt ein. Beim TSV Worphausen macht sich der Trainerwechsel positiv bemerkbar. Das 2:1 in Axstedt bedeutete bereits die Punkte fünf bis sieben seit dem Amtsantritt von Wolfgang Pein, Jan-Patrick Behrens und Marco Schlipf.

SV Beckedorf – VfL Ohlenstedt 4:2 (0:0): „Wir haben den Ball in der ersten Halbzeit gut laufen lassen, aber drei bis vier Hochkaräter ausgelassen“, berichtete SV-Spielertrainer Wahe Airapetian. Dabei tat sich VfL-Keeper Marc Monsees mit tollen Paraden hervor. Nach dem Seitentausch holten die Gastgeber auch dank des Einsatzes einiger A-Junioren die Tore nach. „Nach dem 3:0 haben wir aber ein bisschen die Spannung verloren“, kritisierte Airapetian. Mit einem sehenswerten Kopfball-Lupfer nach einem Freistoß gelang Tjorben Kuls das 1:3 (75.). Doch im Anschluss an das 4:1 von Florian Fischer war das Ding gegessen. „Ohlenstedt hat sehr tapfer nach vorne gespielt“, lobte Wahe Airapetian den Letzten.

TuSG Ritterhude III – TSV Dannenberg II 2:2 (1:2): „Das war ein viel besserer Auftritt als noch in den beiden vorausgegangenen Spielen“, freute sich TuSG-Coach Norbert Mützel. Siemen Apel nutzte jedoch bereits nach sieben Minuten einen Stellungsfehler von Carsten Albrecht zum 1:0 für den Gast. Mit einem 18-Meter-Schuss aus halbrechter Position glich Dennis Preuss zum 1:1 aus. Nichts zu halten für Benjamin Bartschat gab es beim Freistoßtor aus 19 Metern zum 2:1 für die Gäste von Sven-Nils Kolpin (42.). Aus dem Gewühl heraus glückte Steffen Bekefeld aber noch der 2:2-Einstand. „Während Dannenberg II spielerisch etwas besser war, haben wir kämpferisch stark dagegen gehalten“, bilanzierte Mützel.

TV Axstedt – TSV Worphausen 1:2 (1:1): „In der ersten Hälfte waren wir unserem Gegner ebenbürtig“, sagte TV-Übungsleiter Dieter Dering. Es sei immer hin und her gegangen. Nach einer Attacke gegen Max Dittrich forderten die Hausherren vergeblich einen Strafstoß. Merlin Dittrich spielte Worphausens Ferdinand Berg den Ball beim 1:0 genau in den Fuß. Aber auch Nils Wendelken profitierte beim 1:1 von einem individuellen Fehler. Dario Cvejtinovic brachte den TSV kurz nach dem Wiederanpfiff wieder in Führung. „Dann sind wir noch einmal angerannt und hatten auch die eine oder andere Chance zum Ausgleich“, ließ Dieter Dering wissen. Worphausen verlegte sich nun auf Konter, die aber keine Gefahr darstellten.