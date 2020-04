Lesumstotel/Ihlpohl. Die Fußball-Niedersachsenliga der B-Juniorinnen erlaubt lediglich die Mitwirkung von eigenständigen Vereinsmannschaften. Bei positivem Ausgang müsste die Mannschaft von Trainer Michael Schlitt folglich in der Sommerpause eine Namensänderung vornehmen, um das Aufstiegsrecht in Anspruch nehmen zu können.

In der Niedersachsenliga werden neben Jugendspielgemeinschaften auch keine Spielerinnen mit Zweitspielrecht zugelassen. Der Vizemeister der B-Juniorinnen-Bezirksliga 3 verfügt aktuell über vier Spielerinnen mit Zweitspielrecht. „Wir warten erst mal ab“, macht sich Michael Schlitt noch keinen großen Kopf über die Planung für die nächste Saison. Mit der Qualifikation für die Aufstiegsrunde auf dem Feld und der Bezirksvizemeisterschaft in der Halle setzte das Team der Betreuer Uwe Werner und Luc Ahrens Meilensteine. Das entscheidende Spiel um den Einzug in die Aufstiegsrunde lockte immerhin rund 80 Zuschauer an (2:0-Heimsieg gegen SV Ahlerstedt/Ottendorf).