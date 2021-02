Corvin Grotheer vom FC Worpswede. (Fr)

Name: Corvin Grotheer

Spitzname: Herr Doktor; Der weiße Brasilianer.

Verein: FC Worpswede

Alter: 28

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Bank mit dem Arztkoffer.

Lieblingsposition (im Leben): Da, wo man Abschalten kann.

Man erkennt mich an: Größe, Lautstärke, Jogginghose.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Verrückt, laut, humorvoll.

Meine größte sportliche Leistung: Meisterschaft mit FC Worpswede II.

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Foulspiel im Derby gegen Worphausen, wo ich den anschließenden Freistoß ins eigene Tor bugsiert habe – zum 1:1 in der Nachspielzeit.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Gucken, ob es zählt.

Mehr zum Thema FDSNGWAPDSNGW* Die Sache mit dem Rückwärtssalto * Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Scharmbeckstotels Nele Mutert. mehr »

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: 90 Minuten durchzuspielen.

Notbremse oder Gegentor zulassen? Volles Brett Notbremse.

Werder oder HSV? Bayern

Meine Laufbahn als Filmtitel: „Hangover“

Meine schlimmste Angewohnheit: Wegzuziehen beim Kopfball (bei meiner Größe).

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Aus dem Weg, ich bin Arzt!“ (auf dem Sportplatz).

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Robert Lewandowski

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? Danny Teßmann

Mit wem würdest du niemals im Aufzug steckenbleiben wollen? Reiner Calmund

Wenn ich drei Wünsche frei hätte …: Coronafreies Leben und endlich ein Fußball-Champions-League-Finale Bayern gegen Werder (klarer Sieg Bayern); nochmals Meister werden mit FC Worpswede II.

Mehr zum Thema FDSNGWAPDSNGW* „Einmal den Schiri tunneln“ * Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit VSK-Spieler Marcus von Tils feat. Luca Toni. mehr »

Weitere Informationen

* „Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden“: Wir wollen das Beste aus der Zwangspause im Sport machen und die nervige Pandemie als Chance verstehen. Dazu, Menschen in die Zeitung zu bringen, die im „normalen Betrieb“ wohl niemals dort auftauchen würden. Das Ziel: Unsere Leserinnen und Leser in dieser tristen Zeit mit einem Lächeln in den Tag schicken.

sport@osterholzer-kreisblatt.de