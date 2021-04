Stadionatmosphäre in Delmenhorst: Hussain Taha hat in den vergangenen anderthalb Jahren beim FC Hagen/Uthlede zahlreiche Erfahrungen in der fünften Liga gesammelt. Jetzt geht er zurück in die Bezirksliga. (Tobias Dohr)

Mit den Spielerwechseln im Amateurfußball ist das derzeit ja so eine Sache. In den allerwenigsten Fällen machen Vereinswechsel überhaupt Sinn nach einer annullierten Spielzeit mit nur wenigen ausgetragenen Partien. Deshalb ist es dieses Frühjahr auch deutlich ruhiger als in den vergangenen Jahren. Doch jetzt hat der VSK Osterholz-Scharmbeck eine Personalie verkündet, die einer handfesten Transfersensation gleichkommt.

Denn dem Fußball-Bezirksligisten um Trainer Thorsten Westphal ist es gelungen, Hussain Taha von einer Rückkehr zu den Grün-Weißen zu überzeugen. Nur noch mal kurz zur Erinnerung, weil schon so lange kein Fußball mehr gespielt wurde: Hussain Taha spielte die letzten eineinhalb Jahre bei Oberligist FC Hagen/Uthlede, wo er im Sommer 2019 vom - genau - VSK Osterholz-Scharmbeck aus hingewechselt war. Nur wenige hatten dem mittlerweile 27-Jährigen diesen Zweiligensprung überhaupt zugetraut. Nicht einmal der damalige FC-Coach Carsten Werde war sich sicher, ob das mit Taha klappen würde.

„Er hat mir gesagt, dass das ein ganz harter Weg für mich wird“, erinnert sich Hussain Taha, der von allen nur „Nuno“ gerufen wird. Doch der für seinen unbändigen Willen und absolute Fitness bekannte Spieler stellte sich der Herausforderung - und kam so in der ersten Saison auf stolze 22 Oberliga-Einsätze, in denen er zudem drei Treffer erzielte. Und auch in der nun abgebrochenen Spielzeit gehörte Taha zur Stammformation der Hagener. Insofern verwundert die jetzige Rückkehr in die Bezirksliga schon ein wenig. Immerhin hätte Taha problemlos in der Oberliga bleiben können, zumindest wäre er aber wohl von jedem Landesligisten mit Kusshand genommen worden.

„Er hat einfach Bock auf den VSK und das, was wir hier vorhaben“, sagt Trainer Thorsten Westphal über seinen neuen Mann, zu dem er in den vergangenen Monaten immer Kontakt gehabt hat. Denn Bruder Mohamed Taha spielt ebenfalls beim Bezirksligisten, zudem kicken viele der besten Freunde von Hussain Taha bei den Kreisstädtern. „Immer wenn er konnte, dann war Nuno da und hat bei unseren Spielen zugeguckt“, berichtet Westphal, dem neben Tahas Verbundenheit zum VSK allerdings auch noch eine andere Tatsache in die Karten spielte.

Denn Hussain Taha steht vor zwei komplizierten Kiefer-Operationen, die Ende April und Anfang Mai über die Bühne gehen sollen. „Es steht noch nicht genau fest, wann ich danach überhaupt wieder voll einsteigen kann beim Fußball“, verrät Taha und fügt hinzu: „Das könnte auch einige Monate dauern, bis alles komplett verheilt ist.“ Unter diesen Voraussetzungen hätte die Oberliga eben nur wenig Sinn gemacht, deshalb bot sich die Rückkehr zu den Grün-Weiße regelrecht an - zumal Taha auch in der Kreisstadt wohnt und in Lilienthal arbeitet.

Auch, wenn er noch nicht weiß, wann er am Ende tatsächlich beim VSK einsteigen wird, so hat „Nuno“ auch jetzt schon richtig Lust auf seine neueste Herausforderung. Denn eines steht fest: „Wenn ich da schon hingehe, dann möchte ich auch so schnell wie möglich aufsteigen und zumindest wieder Landesliga spielen“, sagt Taha, der mit solch offensiven Aussagen aber durchaus offene Türen bei seinem neuen Verein einrennt: „Es ist doch klar, dass wir das hier nicht alles machen, um dauerhaft in der Bezirksliga zu spielen. Natürlich haben auch wir ambitionierte Ziele beim VSK“, sagt Westphal. Und da passe ein Hussain Taha als Führungsspieler einfach perfekt ins Konzept.

„Er soll und muss bei uns natürlich jetzt eine ganz andere Aufgabe auf dem Feld übernehmen, als noch in Hagen. Mit der Erfahrung, die er jetzt gesammelt hat und mit seiner spielerischen und körperlichen Präsenz muss er bei uns vorweg gehen, soll die Mannschaft führen und mit seiner Einstellung mitreißen“, sagt Westphal. Und genau das will auch Taha selbst: „Ich hatte eine wirklich tolle Zeit beim FC Hagen/Uthlede“, zieht er ein Fazit seines Oberliga-Abenteuers, um dann aber auch gleich nach vorne zu schauen. Denn das nächste Abenteuer wartet schon: „Das ist eine junge und richtig talentierte Truppe beim VSK. Ich freue mich darauf, denen zu zeigen, was ich in der Oberliga gelernt habe.“