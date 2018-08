Nach zwei Siegen wollen die Landesliga-Fußballer des SV Blau-Weiß Bornreihe mit einem Erfolg gegen Celle den perfekten Saisonstart vollenden. Dabei muss Trainer Werde auf wichtige Spieler verzichten. Auch hinter dem Einsatz von Michel Klimmek (rechts) steht ein großes Fragezeichen. (Tobias Dohr)

Bornreihe. Beim SV Blau-Weiß Bornreihe gibt es einige neue Hauptrollen zu vergeben. Regisseur Sasa Pinter will im dritten Landesliga-Akt den dritten Erfolg mit seinem Star-Ensemble und muss gleich mehrere Kreativkünstler ersetzen. Gegen den MTV Eintracht Celle muss der Bornreihe-Coach am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) auf eine ganze Reihe Offensivspieler verzichten.

Anil Morkan und Hendrik Lütjen dürften immerhin noch auf der Bank Platz nehmen, wenngleich beide angeschlagen sind und es wohl maximal nur zu Kurzeinsätzen reicht. Auch hinter Michel Klimmek steht noch ein dickes Fragezeichen, während Andre Waldau sein letztes Spiel nach seiner Roten Karte in Löhnhorst absitzt. Alexander Huhn (Rücken) sowie Adrian Chwiendacz (Beruf) sind ebenfalls keine Kandidaten für das Heimspiel gegen den Oberliga-Absteiger. Für Sasa Pinter stellt das allerdings keine große Herausforderung dar: „Wir haben trotzdem einen Kader, der auch für solche besonderen Situationen geschaffen ist.“

Gerade die Leute aus der zweiten Reihe hätten nun die Möglichkeit, sich in den Vordergrund zu spielen und sich somit bei gutem Gelingen sogar für weitere Einsätze zu empfehlen. „Wir müssen uns ein Stück weit neu erfinden und das werden wir auch“, sagt Pinter. Positiv an der Sache sieht der Coach, dass seine Mannschaft so kaum auszurechnen ist.

Räume nach vorne erwartet Pinter auch mit veränderter Offensivreihe, weil Celle sich nicht hinten reinstellen wird: „Sie haben auf jeder Position Spieler, die guten Fußball spielen können und das auch wollen.“ Die Eintracht will außerdem immer den Ball haben, das Spiel kontrollieren und beherrschen. Dagegenzuhalten sei die Aufgabe seiner Mannschaft, meint Pinter, der im Heimspiel darauf setzt, dass seine Elf heiß ist: „Bei uns stehen alle unter Spannung. Wir wollen uns wappnen, unser Spiel machen und aggressiv auftreten.“

Präzision muss stimmen

Da auch Celle nach zwei Partien mit sechs Punkten dasteht und ebenso wie Bornreihe das Ziel hat, um die ersten Plätze mitzuspielen, wird es ein echtes Topspiel, das die „Moorteufel“ da erwartet. „Wir dürfen nicht in Schönheit sterben“, beteuert Pinter: „Sonst geht uns irgendwann die Präzision abhanden.“ Gerade das war aber in den ersten beiden Spielen die große Stärke der Bornreiher, die zwar jeweils zwei Gegentreffer kassierten, aber offensiv so stark waren, dass insgesamt neun Tore auf der Habenseite stehen. Mit verändertem Kreativzentrum dürfte es gegen Celle nun aber vor allem auch darauf ankommen, die Schotten hinten dichtzuhalten und auch die eigenen Chancen zu warten. Ohne dabei natürlich seinen eigenen Spielstil komplett zu vernachlässigen.

Pinter selbst war sich vor dem gestrigen Abschlusstraining noch nicht sicher, wie er seine Elf gegen Celle ins Rennen schickt: „Ich bin mit meinem Spielplan noch nicht im Reinen.“ Kurz vor und während der Einheit wird der Coach aber eine Taktik mit der Mannschaft ausgearbeitet haben, die dem Team aus dem Teufelsmoor den perfekten Start in die Saison mit neun Punkten aus drei Spielen bescheren soll. Ob das am Ende gelingt, wird auch davon abhängen, wie sich die einstigen Nebendarsteller in ihren neuen Hauptrollen zurechtfinden. Am Ende wollen sie ja auch darüber hinaus als fester Bestandteil des Kaders in die Spielzeit gehen.