Nicole Scholz vom RFV Pennigbüttel landete auf Claus in der Springprüfung Kl. M* mit Stechen am Ende auf Rang zwei. (Sandra Brockmann)

Wörpedorf. Was hatten sie in den letzten Jahren Pech mit dem Wetter gehabt. Sobald der RV Wörpedorf sein Reit- und Springturnier ausrichten wollte, spielte Petrus verrückt. Negativer Höhepunkt dieser Kapriolen war dann im vergangenen Jahr, als die Veranstaltung aufgrund andauernden Starkregens sogar komplett abgesagt werden musste. Doch in diesem Jahr kam alles anders – und endlich sollten die Wörpedorfer für ihre Mühen einmal belohnt werden.

Statt Regen und Unwetter begleiteten strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen das Turnier und sorgten für große Erleichterung bei den Organisatoren: „Das ist natürlich super. Bei so gutem Wetter ist die Stimmung immer besser und alle sind mit einem Lächeln unterwegs“, freute sich der erste Vorsitzende des Vereins, Claus Schnakenberg. Der hatte mit zahlreichen freiwilligen Helfern in den Wochen vor dem zweitägigen Sportspektakel fleißig angepackt und für den reibungslosen Ablauf der zahlreichen Entscheidungen gesorgt. Und das hatte sich gelohnt. Denn nicht nur das Wetter sorgte bei den Zuschauern und Beteiligten für Begeisterung, auch in sportlicher Hinsicht hatte das Turnier eine Menge zu bieten.

„Wir haben hier ein bunt gemischtes Programm, welches vom Ponyreiten bis hin zu Entscheidungen in der M-Klasse geht“, berichtete Dorette Meyer, die angesichts von insgesamt 843 Nennungen in der Meldestelle ordentlich ins Schwitzen kam. Einen besonderen Reiz versprühten dabei auch die Wettbewerbe um den Kreispokal, bei dem sich die Lokalrivalen spannende Duelle lieferten. In der Einzelspringprüfung setzte sich dabei Jennika Murken vom RV St. Jürgen nach einer fehlerfreien Vorstellung auf ihrem Pferd Lene in 45,62 Sekunden hauchdünn vor ihren Vereinskolleginnen Giulia Petersmeier und Finnja Regehr durch.

St. Jürgener Dominanz

Auch im Mannschaftsspringen sollte sich die St. Jürgener Dominanz fortsetzen. Die ersten drei Plätze gingen hier an die Teams des Vereins. Bei den unterschiedlichen Dressurprüfungen auf Kreisebene legten derweil die Pennigbüttelerin Alanah Kuball auf Shy Samurai, Hanne Schlösser (RV Scharmbeckstotel) auf Fabiola und Insa Breden (RV St. Jürgen) auf Vendetta besonders konzentrierte Vorstellungen hin und durften sich so über Bestnoten und den Sieg in ihrer jeweiligen Wertung freuen.

Für Marcus Schlösser, seines Zeichens Vorsitzender des Reitvereins Scharmbeeckstotel, war der Sieg seiner Frau Hanne dabei die Krönung eines tollen Wochenendes: „Das Wetter war hervorragend, es herrschte immer eine angenehme Atmosphäre und die Wörpedorfer haben alles super organisiert. Trotz der Wärme waren auch die Plätze in einem guten Zustand“, verteilte Schlösser ein großes Lob an die Turnierleitung. Und auch die aktiven Reiter waren von der vergleichsweise kleinen Veranstaltung angetan: „Das hier ist ein sehr entspanntes und gemütliches Turnier. Das macht wirklich Spaß“, lobte das erst 15-jährige Nachwuchstalent Mattis Wiese vom RV Sottrum, der in der Springprüfung Kl. L mit zwei Pferden antrat und dabei sein Talent aufblitzen ließ.

Das tat auch Nicole Scholz vom RFV Pennigbüttel, die im hochklassigen Springen der M-Klasse auf Claus nur einen Strafpunkt hinnehmen musste und so auf einem starken zweiten Platz landete. Im Dressurwettbewerb dieser höchsten Klasse dominierte Clara Sielken aus Stotel auf eindrucksvolle Weise und belegte auf zwei Pferden die Spitzenplätze. Angela Brüning-Richter (RV St. Jürgen) auf Blueberry AZ erreichte immerhin eine Note von 7,10 und belegte als beste Akteurin aus dem Osterholzer Kreis den vierten Rang.

Auch in den weiteren Wettbewerben gab es spannende Entscheidungen. So durften sich auch die Gastgeber in der Mannschaftsdressur über einen guten vierten Platz der vereinseigenen Equipe freuen. Zwischen der vielfältigen Reitaction konnten sich alle Beteiligten im Schatten ausruhen und bei kühlen Getränken fachsimpeln. Die routinierte Dörte Kuhn vom RFV Hambergen, die sich selber über einen dritten und vierten Platz auf Care for life freuen durfte, zog im Anschluss das passende Fazit: „Das Wetter war super und dann macht alles mehr Spaß. Der Verein hat sich bei diesem kleinen Turnier sehr viel Mühe gegeben und man kann wirklich zufrieden sein“, so Kuhn nach einem spannenden und endlich einmal sonnigen Reitturnier in Wörpedorf.

Weitere Informationen

Reitpferdeprüfung: 1. Meike Vogel (RV Graf von Schmettow) auf Farida P 8.40; 4. Iris Borchers (RV Lilienthal ) auf Delorean 5 8.00

Dressurpferdeprüfung Kl. A: 1. Friederike Wohlers (RV Sleipnir-Sellstedt) auf Faabrice MD 8.00; 4. Nicola Osmers (RV St. Jürgen) auf Charmeurs Cavallino 7.10

Dressurpferdeprüfung Kl. L: Christina Krüdener (RV Spaden) auf Da ist Sie 2 7.50; 3. Angela Büchner (RFV Hambergen) auf First Felizia 6.60

Springpferdeprüfung Kl. A**: 1. Michael Meier (RV Selsingen) auf Nico 1465 7.80; 2. Hans-Christoph Kühl (RV Lilienthal) auf Canturini 7.60; 2. Dörte Kuhn (RFV Hambergen) auf Care for Life 7.60

Springpferdeprüfung Kl. L: 1. Nina Wille (RV Aller-Weser) auf Baloubelle 4 8.10; 2. Ann-Carolin Grotheer (RV Worpswede) auf Schlingel W 8.00; 4. Dörte Kuhn (RFV Hambergen) auf Care for Life 7.70

Dressurprüfung Kl. A* - 1. Wertung Kreispokal: 1. Alanah Kuball (RFV Pennigbüttel) auf Shy Samurai 7.60; 2. Finnja Marie Beckmann (RV St. Jürgen) auf Gasandera Lou 7.40; 3. Nadine Zacher (RV Lilienthal) auf Naldo 18 7.10

Dressurprüfung Kl. A* - 1. Wertung Kreispokal: 1. Hanne Schlösser (RV Scharmbeckstotel) auf Fabiola 298 7.50; 2. Sabine Manig (RV Lilienthal) auf Damon PM 7.20; 3. Ivonne Mackenzie (RV Worpswede) auf Che Guevara SF 7.00

Dressurprüfung Kl. A*: 1. Jana Blanke (RFV Visselhövede) auf Donna Caramella 2 8.00

Dressurprüfung Kl. A** - 2. Wertung Kreispokal: 1. Insa Breden (RV St. Jürgen) auf Vendetta 9 8.20; 2. Marie Köhler (RFV Hambergen) auf Eibeltje Dora Fortuna 8.00; 4. Jo-Philis Gerasch (RFV Pennigbüttel) auf Vincent 115 7.50

Dressurprüfung Kl. L*: 1. Ivonne Mackenzie (RV Worpswede) auf Che Guevara SF 8.50

Dressurprüfung Kl. L* Trense: 1. Dagmar-Christine Goeldel (RV Fischerhude) auf Royal Done 7.70; 2. Daniela Dullweber (RFV Pennigbüttel) auf Dayamo 7.50

Dressurprüfung Kl. L* Trense: 1. Imke Stoll (RV Kirchwalsede) auf Humpfry-Me 8.50; 4. Mareike Dehlwes (RV Lilienthal) auf Gracy Lou 3 8.00

Dressurprüfung Kl. L* Kandare: 1. Stefanie Wilden (RV Mittelweser) auf Dancer for you 8.00; 2. Kim Charlotte Riecke (RV St. Jürgen) auf King Kong E 7.60; 4. Laurena Muschalla (RFV Pennigbüttel) auf Invisible touch 7.00

Dressurprüfung Kl. L* Kandare: 1. Anna von Reith (RV Barchel) auf Dusty 842 7.40

Dressurprüfung Kl. M*: 1. Clara Sielken (RC Stotel) auf Summer 46 7.80; 4. Angela Brüning-Richter (RV St. Jürgen) auf Blueberry AZ 7.10

Springprüfung Kl. A* - 1. Wertung Kreispokal: 1. Jennika Murken (RV St. Jürgen) auf Lene 21 0.00/44.62; 2. Giuliana Petersmeier (RV St. Jürgen) auf Qurinia 33 0.00/45.10; 3. Finnja Regehr (RV St. Jürgen) auf Charming Checker 0.00/47.80

Mannschafts-Springprüfung Kl. A** - 2. Wertung Kreispokal: 1. RV St. Jürgen I 0.00/119.14; 2. RV St. Jürgen II 0.00/121.15; 3. RV St. Jürgen III 0.00/143.66

Springprüfung Kl. A*: 1. Nina Wille (RV Aller-Weser) auf Baloubelle 4 0.00/37.98

Stilspringprüfung Kl. L: 1. Lisa Schütte (RC Heidehof Oberneuland) auf Arietta 8 8.20; 2. Sven Kratzke (RV Lilienthal) auf Viona 32 7.50; 4. Alina Feldmann (RV St. Jürgen) auf San Luis 3 7.20

Stilspringprüfung Kl. L: 1. Saskia Meyer (RC Stotel) auf My Holly 8.20; 2. Jennika Murken (RV St. Jürgen) auf Lene 21 8.00; 3. Lena Hanwalter (RV St. Jürgen) auf Vanity Fair H 7.80

Springprüfung Kl. L m. Stechen: 1. Angela Ahrens (RFV Hambergen) auf Calupico 0.00/32.24

Springprüfung Kl. M* m. Stechen: 1. Andreas Hinkelbein (RV Leichttrab Geestenseth) auf Vombel 0.00/42.45; 2. Nicole Scholz (RFV Pennigbüttel) auf Claus 58 1.00/47.64

Pony-Führzügelwettbewerb mit Kostüm: 1. Mia Meyer (RV Selsingen) auf Rudi 7.50; 3. Joseline Sophie Kusche (RV Pennigbüttel) auf Spring 10 7.30; 4. Rianna Bennet (RFV Pennigbüttel) auf Maomi 3 7.00

Reiterwettbewerb Schritt-Trab: 1. Nikola Meier (RV Selsingen) auf Felix 2104 7.80; 2. Finja Sophie Meyerdierks (RV Lilienthal) auf Frodo 92 7.60

Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp: 1. Marten Liening (RFV Pennigbüttel) auf Nacro’s Future 7.80; 2. Hannah Siems (RFV Hüttenbusch – Neu St. Jürgen) auf Lurex Lady 7.50

Springreiterwettbewerb: 1. Ella Stelter (RV Selsingen) auf Eichhofs Mona Lisa 7.50; 3. Hannah Siems (RFV Hüttenbusch – Neu St. Jürgen) auf Lurex Lady 6.70

Dressur-WB Kl. E: 1. Leony Janssen (Bremer RC) auf FH Notre Amour 8.30

Stilspring-WB – ohne erlaubte Zeit: 1. Ann-Christin Freytag (RC Stotel) auf Limax 8.30; 2. Janine Kück (RC Worpswede) auf Fiola 119 8.00; 4. Swantje Schaffer (RC Tempo Ritterhude) auf Trixi 471 JHG