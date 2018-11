Vor rund 50 Zuschauern (darunter die komplette Meisterelf der VSK-Damen) versuchten die Gastgeber von Beginn an das Spiel zu machen. Nur: Die Spielzüge endeten einfach zu ungenau. VSK-Trainer Torsten Just sollte später enttäuscht sagen: „Die erste Halbzeit haben wir verdaddelt und nicht einmal 100-prozentige Torchancen gehabt, da wir vorne nicht zu Ende gespielt haben.“ Besser machte es der Gast auch nicht, war aber oft gefährlich im Vorwärtsgang und wurde nur mehrmals durch den Abseitspfiff gebremst.

Als sich Stemmen dann wieder einmal – fast blitzartrig – den Ball vom VSK erobert hatte, ging es plötzlich doch einmal regelkonform zu beim Pass vom stets emsig bemühten Hussen Kenj auf den durchstartenden Fabian Bentz, der mit einem herrlichen Lupfer über VSK-Keeper Malte Vollstedt das 0:1 besorgte (38.).

Selbst nach der Pause überraschte der TVS mit einer noch offensiveren Spielausrichtung. Der VSK fand nur schwer und langsam ins Spiel dieser Halbzeit, scheiterte mehrfach am gut mitspielenden TVS-Torsteher Helge Witt (so Niclas Bertram/49.), während Felix Gartelmann nach Doppelpass am Tor vorbeizielte (63.).

Die VSK-Aktionen wurden aber zielstrebiger, mit dem 1:1 als Beleg. Der eifrig ackernde Patrick Brouwer gab kurz zu Niclas Bertram, und der hatte keine Mühe, den Ball am TVS-Torwart vorbeizuschieben (66.). Es war gerade so, als legte der VSK jetzt noch „einen Zahn zu“, während Stemmen müde zu werden schien. Doch Brouwer scheiterte zweimal aussichtsreich (68., 76.), ebenso Dennis Knecht (73.).

Aber dann war der Gast doch wieder da, die Grün-Weißen vermochten einen Schuss von Douglas Rafael Grun nicht zu verhindern (83./übers Tor) und schon gar nicht seinen Abschluss aus fünf Metern zum 1:2 (86.). Wenigstens stemmte sich der VSK gegen die drohende Niederlage. Nach drei Ecken in Folge köpfte Noah-Leon Hilse aber über die Querlatte des Stemmer Gehäuses (88.). Doch als Schiedsrichter Felix Reising zwei Nachspielminuten anzeigte, nutzten die Platzherren gleich die erste davon: Beim nun gezeigten Brechstangenfußball vor dem Tor der Gäste legte Niclas Bertram den Ball zum eingewechselten Luca Darius Fritzsch, der das Leder doch noch zum 2:2 einschob.